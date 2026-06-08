Реализация идентификации по возрасту в рунете потребует не менее 1–3 лет

Реализация идентификации по возрасту в масштабе рунета потребует не менее 1–3 лет и «десятков миллиардов» рублей, оценил аналитик центра мониторинга киберугроз «Спикатела» Роман Малышкин в комментарии «Ведомостям». Он заметил при этом, что успешной системы, которая является удобной, приватной и безопасной, сейчас в мире нет.