Реализация идентификации по возрасту в рунете потребует не менее 1–3 лет
Реализация идентификации по возрасту в масштабе рунета потребует не менее 1–3 лет и «десятков миллиардов» рублей, оценил аналитик центра мониторинга киберугроз «Спикатела» Роман Малышкин в комментарии «Ведомостям». Он заметил при этом, что успешной системы, которая является удобной, приватной и безопасной, сейчас в мире нет.
Главный риск идентификации по возрасту на онлайн-платформах связан с защитой и хранением персональных данных. На это указал технический директор MD Audit компании SL Soft FabricaONE.AI (акционер – ГК Softline) Юрий Тюрин.
На ПМЭФе министр цифрового развития Максут Шадаев сообщил, что Минцифры рассматривает введение возрастной идентификации на онлайн-платформах. Сейчас ведомство изучает опыт игровой онлайн-платформы Roblox по внедрению возрастной идентификации.
По словам Тюрина, чем глубже идентификация, тем выше риски утечек, также повышаются требования к инфраструктуре безопасности. Еще один риск – формальное внедрение, когда механизмы существуют, но легко обходятся. Иностранные онлайн-магазины компьютерных игр вряд ли станут выполнять требование идентификации, считает архитектор информационной безопасности UserGate uFactor Дмитрий Овчинников.