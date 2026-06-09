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Число погибших при землетрясении на Филиппинах выросло до 37

Ведомости

Количество погибших в результате землетрясения на острове Минданао на Филиппинах выросло до 37. Об этом сообщает портал GMA со ссылкой на местное управление гражданской обороны.

Землетрясение магнитудой 7,8 произошло на Минданао 8 июня. Заместитель официального представителя управления гражданской обороны Диего Мариано сообщил, что зарегистрировано 33 случая гибели в результате наводнения (18 в Сарангани, 12 в Генерал-Сантосе и три в Южном Котабато). Еще четыре человека погибли в Давао. Всего пострадали 456 человек, четверо числятся пропавшими без вести.

Поисково-спасательные работы продолжаются в наиболее пострадавших районах – городах Генерал-Сантос и Сарангани.

8 июня Reuters писал о 32 погибших при землетрясении на Минданао. По данным агентства, на тот момент 134 человека получили ранения. По информации Филиппинского института вулканологии и сейсмологии, после основного подземного толчка было зафиксировано более 200 афтершоков. Девять из них оказались сильными, а максимальная магнитуда повторного землетрясения достигла 6,7.

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