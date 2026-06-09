Число погибших при землетрясении на Филиппинах выросло до 37

8 июня Reuters писал о 32 погибших при землетрясении на Минданао. По данным агентства, на тот момент 134 человека получили ранения. По информации Филиппинского института вулканологии и сейсмологии, после основного подземного толчка было зафиксировано более 200 афтершоков. Девять из них оказались сильными, а максимальная магнитуда повторного землетрясения достигла 6,7.