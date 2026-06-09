ФМБА рассчитывает вывести на рынок две вакцины против глиобластомы
В России в ближайшее время могут появиться первые отечественные вакцины для борьбы с глиобластомой – одной из наиболее агрессивных форм опухоли головного мозга. Об этом в интервью «РИА Новости» сообщила руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова.
По словам главы ФМБА, ведомство рассчитывает уже в текущем году получить необходимые разрешения для применения сразу двух разработок, предназначенных для лечения пациентов с этим заболеванием. Первым препаратом может стать пептидная онковакцина «Глиопепт». Позднее ожидается получение разрешения на использование второй разработки – мРНК-вакцины «Глиорна».
В Минобрнауки 7 июня сообщили, что российские исследователи разработали препараты для выявления и терапии глиомы. Наиболее эффективным методом диагностики стала ПЭТ/КТ с использованием нового радиофармпрепарата на основе радиоактивных аптамеров. Исследователям также удалось выявить несколько аптамеров, способных повышать чувствительность опухолевых клеток к лучевой терапии и препятствовать их распространению в здоровые ткани мозга. Еще одним направлением работы стало так называемое перепрограммирование опухолевых клеток с помощью комплекса молекул GQ comby.
В сентябре 2025 г. Скворцова заявила, доклинические исследования российской вакцины от рака доказали безопасность и высокую эффективность. Она уточнила, что исследования вакцины длились несколько лет и в конце лета ФМБА подало документы в Минздрав с целью получить разрешение на клиническое применение препарата.