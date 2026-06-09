ФМБА рассчитывает вывести на рынок две вакцины против глиобластомы

В Минобрнауки 7 июня сообщили, что российские исследователи разработали препараты для выявления и терапии глиомы. Наиболее эффективным методом диагностики стала ПЭТ/КТ с использованием нового радиофармпрепарата на основе радиоактивных аптамеров. Исследователям также удалось выявить несколько аптамеров, способных повышать чувствительность опухолевых клеток к лучевой терапии и препятствовать их распространению в здоровые ткани мозга. Еще одним направлением работы стало так называемое перепрограммирование опухолевых клеток с помощью комплекса молекул GQ comby.