Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.10,542-1,53%CHMK3 420-3,25%BRZL1 340+5,35%IMOEX2 491,8-1,03%RTSI1 071,43-1,03%RGBI118,42-0,19%RGBITR782,02-0,15%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Кабмин выделил еще 1,7 млрд рублей на лекарства для льготников

Ведомости

Правительство России дополнительно направит более 1,7 млрд руб. на обеспечение льготников бесплатными лекарствами, медизделиями и лечебным питанием. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Получить поддержку смогут люди с инвалидностью, ликвидаторы последствий аварии на Чернобыльской АЭС, ветераны боевых действий и Великой Отечественной войны, члены их семей, а также граждане, награжденные знаками «Жителю блокадного Ленинграда», «Житель осажденного Севастополя» и «Житель осажденного Сталинграда». Объем необходимого обеспечения для каждого пациента определяется лечащим врачом.

«Всего в 2026 г. на эти цели в федеральном бюджете предусмотрено свыше 74 млрд руб.», – пояснили в правительстве.

3 июня первый заместитель министра здравоохранения РФ Владимир Зеленский сообщал, что расходы на лекарственное обеспечение за счет средств Федерального фонда ОМС за последние три года выросли с 400 млрд до 500 млрд руб. По его словам, это связано с повышением качества диагностики и ростом эффективности профилактических мероприятий.

Читайте также:Мурашко сообщил о запуске тестовой доставки лекарств беспилотниками
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте