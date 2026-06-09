Кабмин выделил еще 1,7 млрд рублей на лекарства для льготников
Правительство России дополнительно направит более 1,7 млрд руб. на обеспечение льготников бесплатными лекарствами, медизделиями и лечебным питанием. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Получить поддержку смогут люди с инвалидностью, ликвидаторы последствий аварии на Чернобыльской АЭС, ветераны боевых действий и Великой Отечественной войны, члены их семей, а также граждане, награжденные знаками «Жителю блокадного Ленинграда», «Житель осажденного Севастополя» и «Житель осажденного Сталинграда». Объем необходимого обеспечения для каждого пациента определяется лечащим врачом.
«Всего в 2026 г. на эти цели в федеральном бюджете предусмотрено свыше 74 млрд руб.», – пояснили в правительстве.
3 июня первый заместитель министра здравоохранения РФ Владимир Зеленский сообщал, что расходы на лекарственное обеспечение за счет средств Федерального фонда ОМС за последние три года выросли с 400 млрд до 500 млрд руб. По его словам, это связано с повышением качества диагностики и ростом эффективности профилактических мероприятий.