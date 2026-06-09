Кабмин выделил еще 1,7 млрд рублей на лекарства для льготников

3 июня первый заместитель министра здравоохранения РФ Владимир Зеленский сообщал, что расходы на лекарственное обеспечение за счет средств Федерального фонда ОМС за последние три года выросли с 400 млрд до 500 млрд руб. По его словам, это связано с повышением качества диагностики и ростом эффективности профилактических мероприятий.