Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.10,605-0,94%CHKZ16 3000%MGTS1 230-2,54%IMOEX2 524,27+0,26%RTSI1 085,4+0,27%RGBI118,38-0,22%RGBITR781,76-0,19%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Пятерым украинцам дали сроки от 17 лет за убийство главы ВГА на Запорожье

Ведомости

Южный окружной военный суд приговорил пятерых граждан Украины к срокам от 17 лет до пожизненного лишения свободы за теракт. По заданию украинских спецслужб они подорвали автомобиль главы военно-гражданской администрации (ВГА) поселка Михайловка Запорожской области, мужчина погиб, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя суда.

Как установило следствие, в 2022 г. фигуранты вступили в организованную группу, созданную представителями украинских спецслужб, и согласились совершать теракты в интересах Киева. Взрывное устройство и пульт к нему были приобретены и хранились в тайнике. В августе 2022 г. один из подсудимых установил бомбу под водительское сиденье автомобиля главы ВГА, когда тот забыл закрыть машину у здания администрации. При взрыве малолетняя дочь погибшего получила оглушение и нервное потрясение.

Все пятеро признаны виновными по статьям об акте международного терроризма (ч. 3 ст. 361 УК РФ) и незаконном приобретении и хранении взрывчатых веществ (ч. 4 ст. 222.1 УК РФ). Приговор пока не вступил в силу.

22 августа 2022 г. глава военно–гражданской администрации (ВГА) Михайловки в Запорожской области Иван Сушко погиб в результате подрыва автомобиля. По словам члена главного совета ВГА региона Владимира Рогова, под сиденье автомобиля Сушко подложили взрывное устройство. При взрыве глава Михайловки был ранен. Сушко доставили в больницу, где он вскоре скончался.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте