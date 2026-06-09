Пятерым украинцам дали сроки от 17 лет за убийство главы ВГА на Запорожье
Южный окружной военный суд приговорил пятерых граждан Украины к срокам от 17 лет до пожизненного лишения свободы за теракт. По заданию украинских спецслужб они подорвали автомобиль главы военно-гражданской администрации (ВГА) поселка Михайловка Запорожской области, мужчина погиб, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя суда.
Как установило следствие, в 2022 г. фигуранты вступили в организованную группу, созданную представителями украинских спецслужб, и согласились совершать теракты в интересах Киева. Взрывное устройство и пульт к нему были приобретены и хранились в тайнике. В августе 2022 г. один из подсудимых установил бомбу под водительское сиденье автомобиля главы ВГА, когда тот забыл закрыть машину у здания администрации. При взрыве малолетняя дочь погибшего получила оглушение и нервное потрясение.
Все пятеро признаны виновными по статьям об акте международного терроризма (ч. 3 ст. 361 УК РФ) и незаконном приобретении и хранении взрывчатых веществ (ч. 4 ст. 222.1 УК РФ). Приговор пока не вступил в силу.
22 августа 2022 г. глава военно–гражданской администрации (ВГА) Михайловки в Запорожской области Иван Сушко погиб в результате подрыва автомобиля. По словам члена главного совета ВГА региона Владимира Рогова, под сиденье автомобиля Сушко подложили взрывное устройство. При взрыве глава Михайловки был ранен. Сушко доставили в больницу, где он вскоре скончался.