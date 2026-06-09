Пятерым украинцам дали сроки от 17 лет за убийство главы ВГА на Запорожье

Как установило следствие, в 2022 г. фигуранты вступили в организованную группу, созданную представителями украинских спецслужб, и согласились совершать теракты в интересах Киева. Взрывное устройство и пульт к нему были приобретены и хранились в тайнике. В августе 2022 г. один из подсудимых установил бомбу под водительское сиденье автомобиля главы ВГА, когда тот забыл закрыть машину у здания администрации. При взрыве малолетняя дочь погибшего получила оглушение и нервное потрясение.