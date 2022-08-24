Глава Михайловки в Запорожской области погиб в результате подрыва автомобиля
Глава военно–гражданской администрации (ВГА) Михайловки в Запорожской области Иван Сушко погиб в результате умышленного подрыва автомобиля. Об этом член главного совета ВГА региона Владимир Рогов сообщил в своем Telegram-канале.
«Сегодня в результате умышленного подрыва авто погиб глава ВГА пгт Михайловка Запорожской области Иван Сушко», – написал он.
По словам Рогова, под сиденье автомобиля Сушко подложили взрывное устройство. В результате взрыва глава Михайловки был ранен, его доставили в больницу, где вскоре Сушко скончался.
Накануне было совершено покушение на замначальника департамента внутренней политики пророссийской администрации Херсонской области Игоря Телегина. По словам замглавы ВГА региона Кирилла Стремоусова, чиновник не пострадал. Он уточнил, что сработало самодельное взрывное устройство направленного действия. Стремоусов предположил, что за покушением может стоять «местная диверсионная группа».
Поселок Михайловка находится под контролем российских военных. В конце апреля в населенной пункте была сформирована новая администрация. Большая часть Запорожской области также находится под контролем России. Кроме того, в мае была освобождена Херсонская область. В обоих регионах были сформированы новые пророссийские администрации.
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