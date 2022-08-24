Глава Михайловки в Запорожской области погиб в результате подрыва автомобиля

Поселок Михайловка находится под контролем российских военных. В конце апреля в населенной пункте была сформирована новая администрация. Большая часть Запорожской области также находится под контролем России. Кроме того, в мае была освобождена Херсонская область. В обоих регионах были сформированы новые пророссийские администрации.