Петербургский суд запретил ссылки на фильм с Тимоти Шаламе

В январе в мировой суд Таганского района Москвы поступили протоколы на директора «Кинопоиска» Александра Дунаевского, директора по контенту Ivi Ивана Гринина и топ-менеджера «Амедиатеки» Алексея Зиновьева о пропаганде ЛГБТ. Всех троих подозревают по ч. 3 ст. 6.21 КоАП РФ (пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и предпочтений, смены пола, отказа от деторождения). За нарушение данной статьи для должностных лиц сумма штрафа составляет от 200 000 руб. до 400 000 руб., для юридических – от 1 до 4 млн руб.