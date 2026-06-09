Петербургский суд запретил ссылки на фильм с Тимоти Шаламе
Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга признал запрещенной к распространению на территории России информацию, размещенную по шести интернет-ссылкам, содержащим фильмы «С любовью, Саймон», «Убей своих любимых» и «Назови меня своим именем» с Тимоти Шаламе. Об этом сообщила пресс-служба судов Санкт-Петербурга.
Как сообщили в суде, в ходе рассмотрения административных исков было установлено, что на интернет-страницах размещены материалы, которые «вызывают интерес к нетрадиционным сексуальным отношениям (ЛГБТ,
Суд указал, что в соответствии с основами государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей одной из задач государства является противодействие распространению деструктивной идеологии. «Материалами дела доказано, что в вышеуказанных фильмах имеется деструктивная идеология», – говорится в сообщении суда. На каких именно сайтах запрещено распространение этих фильмов, в суде не уточнили.
В январе в мировой суд Таганского района Москвы поступили протоколы на директора «Кинопоиска» Александра Дунаевского, директора по контенту Ivi Ивана Гринина и топ-менеджера «Амедиатеки» Алексея Зиновьева о пропаганде ЛГБТ. Всех троих подозревают по ч. 3 ст. 6.21 КоАП РФ (пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и предпочтений, смены пола, отказа от деторождения). За нарушение данной статьи для должностных лиц сумма штрафа составляет от 200 000 руб. до 400 000 руб., для юридических – от 1 до 4 млн руб.