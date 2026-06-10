Аэропорт «Домодедово» перешел на режим работы по согласованию

С вечера 9 июня столичные аэропорты «Домодедово» и «Жуковский» принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами. На протяжении всего предыдущего дня украинские военные пытались атаковать Москву с помощью беспилотников. Собянин сообщил о 23 сбитых БПЛА за 9 июня.