Аэропорт «Домодедово» перешел на режим работы по согласованию
Московский аэропорт «Домодедово» принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с временными ограничениями на использование воздушного пространства. Об этом сообщили в Росавиации.
В ведомстве отметили, что возможны изменения в расписании рейсов. Ограничения введены для обеспечения безопасности полетов. Пассажирам рекомендовано уточнять актуальный статус рейсов через онлайн-табло аэропорта.
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о ликвидации еще четырех украинских беспилотников, летевших в направлении столицы. Общее число БПЛА, сбитых с полуночи 10 июня, достигло 12.
С вечера 9 июня столичные аэропорты «Домодедово» и «Жуковский» принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами. На протяжении всего предыдущего дня украинские военные пытались атаковать Москву с помощью беспилотников. Собянин сообщил о 23 сбитых БПЛА за 9 июня.
С 20:00 мск 9 июня до 7:00 мск 10 июня дежурные силы ПВО перехватили и уничтожили 326 украинских беспилотников самолетного типа в небе над 20 российскими регионами и Черным морем.