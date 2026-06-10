Украинский беспилотник атаковал пассажирский автобус под Мелитополем

10 июня мэр Мелитополя Сергей Золотарев сообщил, что ВСУ произвели массированный удар по городу и его окрестностям. Он отмечал, что светофоры на оживленных перекрестках города подключены к резервному питанию. ТАСС писал, что в результате ударов были повреждены несколько жилых домов и частные автомобили.