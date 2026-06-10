Украинский беспилотник атаковал пассажирский автобус под Мелитополем
Беспилотник вооруженных сил Украины (ВСУ) ударил по пассажирскому автобусу в районе въезда в Мелитополь Запорожской области, передает ТАСС.
По данным агентства, в результате атаки пострадала задняя часть транспортного средства. О количестве пострадавших пока не известно.
10 июня мэр Мелитополя Сергей Золотарев сообщил, что ВСУ произвели массированный удар по городу и его окрестностям. Он отмечал, что светофоры на оживленных перекрестках города подключены к резервному питанию. ТАСС писал, что в результате ударов были повреждены несколько жилых домов и частные автомобили.
По словам губернатора Запорожской области Евгения Балицкого, после ночной атаки 300 000 жителей в 16 муниципальных образованиях региона остались без света. Он добавил, что социально значимые объекты подключены к резервным источникам питания. Среди пострадавших городов глава области назвал Мелитополь, Энергодар и Бердянск, повреждены объекты в Васильевском, Каменско-Днепровском, Михайловском, Приморском и Пологовском муниципальных округах.