Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.10,591+0,14%MRKU0,599+0,77%AVAN585-0,51%IMOEX2 494,11-1,14%RTSI1 095,33-1,14%RGBI118,37-0,01%RGBITR781,96+0,02%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

После ночной атаки ВСУ 300 000 жителей Запорожской области остались без света

Ведомости

Более 300 000 жителей в 16 муниципальных образованиях Запорожской области остались без света после атаки вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Евгений Балицкий.

«Все службы находятся в режиме повышенной готовности. Энергетики прилагают все усилия, чтобы восстановить электроснабжение максимальному количеству абонентов», – подчеркнул Балицкий. Он добавил, что социально значимые объекты подключены к резервным источникам питания.

По словам Балицкого, удары были нанесены по гражданской инфраструктуре региона в ночь на 10 июня. Среди пострадавших городов оказались Мелитополь, Энергодар и Бердянск, повреждены объекты в Васильевском, Каменско-Днепровском, Михайловском, Приморском и Пологовском муниципальных округах.

В селе Бурчак Михайловского округа ранения получила женщина 1980 года рождения, которая находилась в атакованном украинцами автомобиле. В городе Пологи при атаке на грузовой автомобиль пострадал мужчина 1970 года рождения.

Герасимов рассказал о весеннем продвижении российских войск

Политика / Армия и спецслужбы

Атаке подвергся детский сад в Новоднепровке, обошлось без пострадавших.

3 июня украинские беспилотники атаковали Мелитопольский мясокомбинат и другие объекты инфраструктуры Запорожской области. Силы ПВО сбили несколько дронов на подлете к городу, один человек пострадал.

4 июня в результате ночной атаки БПЛА город Энергодар полностью обесточили. Критически важные объекты запитали от резервных источников.

17 мая Херсонская и значительная часть Запорожской области также почти полностью остались без света после массированной атаки ВСУ. Объекты критической инфраструктуры перевели на резервные источники, а всего за ночь средства ПВО сбили 556 украинских беспилотников.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь