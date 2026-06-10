После ночной атаки ВСУ 300 000 жителей Запорожской области остались без света
Более 300 000 жителей в 16 муниципальных образованиях Запорожской области остались без света после атаки вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Евгений Балицкий.
«Все службы находятся в режиме повышенной готовности. Энергетики прилагают все усилия, чтобы восстановить электроснабжение максимальному количеству абонентов», – подчеркнул Балицкий. Он добавил, что социально значимые объекты подключены к резервным источникам питания.
По словам Балицкого, удары были нанесены по гражданской инфраструктуре региона в ночь на 10 июня. Среди пострадавших городов оказались Мелитополь, Энергодар и Бердянск, повреждены объекты в Васильевском, Каменско-Днепровском, Михайловском, Приморском и Пологовском муниципальных округах.
В селе Бурчак Михайловского округа ранения получила женщина 1980 года рождения, которая находилась в атакованном украинцами автомобиле. В городе Пологи при атаке на грузовой автомобиль пострадал мужчина 1970 года рождения.
Атаке подвергся детский сад в Новоднепровке, обошлось без пострадавших.
3 июня украинские беспилотники атаковали Мелитопольский мясокомбинат и другие объекты инфраструктуры Запорожской области. Силы ПВО сбили несколько дронов на подлете к городу, один человек пострадал.
4 июня в результате ночной атаки БПЛА город Энергодар полностью обесточили. Критически важные объекты запитали от резервных источников.
17 мая Херсонская и значительная часть Запорожской области также почти полностью остались без света после массированной атаки ВСУ. Объекты критической инфраструктуры перевели на резервные источники, а всего за ночь средства ПВО сбили 556 украинских беспилотников.