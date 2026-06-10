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Госдума одобрила значительное повышение пошлин для мигрантов

Ведомости

Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон о существенном повышении государственных пошлин для мигрантов.

  • Госпошлина за прием в гражданство РФ и выход из него вырастет в 12 раз – с 4200 руб. до 50 000 руб.

  • Стоимость оформления вида на жительство увеличится в пять раз – с 6000 до 30 000 руб.

  • Разрешения на временное проживание – почти в восемь раз, с 1920 руб. до 15 000 руб.

  • Пошлина за выдачу разрешений работодателям на привлечение иностранных работников также повышается. Она составит 15 000 руб. за каждого иностранного специалиста.

Володин: в РФ заинтересованы в приезде состоявшихся и эффективных иностранцев

Общество

Председатель Госдумы Вячеслав Володин напомнил, что 9 июня Госдума приняла в первом чтении еще один законопроект в сфере миграционной политики. Документ предполагает передачу МВД части полномочий Минтруда по регулированию трудовой миграции, включая утверждение перечней востребованных профессий для квалифицированных иностранных специалистов.

По словам Володина, все принимаемые решения направлены на совершенствование миграционной политики. Он отметил, что с 2024 г. Госдума приняла 27 федеральных законов в этой сфере, из которых 21 был разработан депутатами.

В ходе обсуждения законопроекта председатель палаты подчеркнул, что повышение пошлин станет одним из инструментов регулирования миграционных потоков. «Потому что мы, увеличив от 5 до 12 раз размер взимаемой пошлины, в том числе влияем на уровень приезжающих», – сказал Володин, отметив, что это должны быть состоявшиеся и добившиеся многого люди.

3 июня СФ также одобрил закон о штрафах до 50 000 руб. для отказавшихся от медосвидетельствования мигрантов. Согласно документу, расходы на такие процедуры будут нести сами иностранные граждане либо их работодатели.

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