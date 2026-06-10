Госдума одобрила значительное повышение пошлин для мигрантов

В ходе обсуждения законопроекта председатель палаты подчеркнул, что повышение пошлин станет одним из инструментов регулирования миграционных потоков. «Потому что мы, увеличив от 5 до 12 раз размер взимаемой пошлины, в том числе влияем на уровень приезжающих», – сказал Володин, отметив, что это должны быть состоявшиеся и добившиеся многого люди.