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Актриса Людмила Чурсина умерла на 85-м году жизни

Она сыграла более 100 ролей в кино и телесериалах
Ведомости
АГН Москва
Игорь Иванко / Агентство «Москва»

Народная артистка СССР Людмила Чурсина умерла в возрасте 84 лет после продолжительной болезни, сообщили в Telegram-канале Театра Российской армии.

«Любимая миллионами зрителей, единственная и неповторимая, настоящая героиня, великая русская драматическая актриса», – говорится в публикации представителей театра.

Информация о прощании будет опубликована дополнительно, предупредили в театре.

Чурсина родилась 20 июля 1941 г. в медсанбате под деревней Груздово в Псковской области. После войны ее семья жила в Тбилиси, Батуми, на Камчатке и Чукотке, затем вернулась в Великие Луки. Актриса получила высшее образование в ВТУ имени Щукина, окончила его с красным дипломом. Чурсина играла в Театре имени Вахтангова, была актрисой «Ленфильма» и Театра Российской армии.

Дебют артистки в кино состоялся в фильме «Когда деревья были большими» (1961 г.), всего Чурсина сыграла более ста ролей. Она также была членом Союза кинематографистов и Российской академии кинематографических искусств. Чурсина известна ролями казачки Дарьи в фильме «Донская повесть» (1964 г.), Виринеи в одноименной картине, Анфисы в телесериале «Угрюм-река» и др. Кроме того, она снималась в сериалах «Маргоша», «Интерны», «Закрытая школа», «Чисто московские убийства».

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