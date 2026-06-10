Актриса Людмила Чурсина умерла на 85-м году жизни

Дебют артистки в кино состоялся в фильме «Когда деревья были большими» (1961 г.), всего Чурсина сыграла более ста ролей. Она также была членом Союза кинематографистов и Российской академии кинематографических искусств. Чурсина известна ролями казачки Дарьи в фильме «Донская повесть» (1964 г.), Виринеи в одноименной картине, Анфисы в телесериале «Угрюм-река» и др. Кроме того, она снималась в сериалах «Маргоша», «Интерны», «Закрытая школа», «Чисто московские убийства».