В Запорожской области запретили перевозку организованных групп детей

По его словам, решение принято штабом обороны Запорожской области в связи с текущей оперативной обстановкой, в том числе на дорогах общего пользования и федеральной трассе Р-280 «Новороссия». Ограничение действует с 10 июня 2026 г. до особого распоряжения и направлено на обеспечение безопасности детей, а также предотвращение возможных последствий атак на транспорт с украинской стороны.