В Запорожской области запретили перевозку организованных групп детей
В Запорожской области введен временный запрет на перевозку организованных групп детей по территории региона, в том числе транзитом. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
По его словам, решение принято штабом обороны Запорожской области в связи с текущей оперативной обстановкой, в том числе на дорогах общего пользования и федеральной трассе Р-280 «Новороссия». Ограничение действует с 10 июня 2026 г. до особого распоряжения и направлено на обеспечение безопасности детей, а также предотвращение возможных последствий атак на транспорт с украинской стороны.
При этом запрет не распространяется на экстренную перевозку детей, которым требуется срочное лечение в случае угрозы жизни или ухудшения состояния здоровья. Балицкий отметил, что вопрос об отмене ограничений будет рассмотрен после улучшения оперативной обстановки.
10 июня беспилотник вооруженных сил Украины (ВСУ) ударил по пассажирскому автобусу в районе въезда в Мелитополь Запорожской области.
Мэр Мелитополя Сергей Золотарев сообщил, что ВСУ произвели массированный удар по городу и его окрестностям. Он отмечал, что светофоры на оживленных перекрестках города подключены к резервному питанию. ТАСС писал, что в результате ударов были повреждены несколько жилых домов и частные автомобили.