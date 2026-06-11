ФСБ: в Московском регионе задержан агент СБУ, готовивший убийство военного

Задержанный был завербован сотрудниками СБУ на территории одной из стран ЕС, куда он сбежал, скрываясь от уголовного преследования у себя на родине, сообщила ФСБ. «Иностранец был заброшен в Россию в феврале 2026 г. Для осуществления теракта по указанию куратора он изъял из тайника пистолет ПМ с приспособлением для бесшумной стрельбы и 16 патронов, осуществил доразведку по адресам проживания и работы объекта устремлений», – говорится в сообщении ЦОС.