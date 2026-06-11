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ФСБ: в Московском регионе задержан агент СБУ, готовивший убийство военного

Ведомости

Силовики предотвратили теракт, который украинские спецслужбы готовили в отношении российского военнослужащего. В Московском регионе задержан гражданин иностранного государства, сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ. По заданию Киева он должен был застрелить военного из пистолета с глушителем.

Задержанный был завербован сотрудниками СБУ на территории одной из стран ЕС, куда он сбежал, скрываясь от уголовного преследования у себя на родине, сообщила ФСБ. «Иностранец был заброшен в Россию в феврале 2026 г. Для осуществления теракта по указанию куратора он изъял из тайника пистолет ПМ с приспособлением для бесшумной стрельбы и 16 патронов, осуществил доразведку по адресам проживания и работы объекта устремлений», – говорится в сообщении ЦОС.

Против задержанного возбуждено уголовное дело. По данным ФСБ, он планировал ликвидировать военнослужащего одного из подразделений Минобороны РФ. Задержанный дал признательные показания.

21 мая сообщалось, что с начала 2026 г. ФСБ России предотвратила 78 терактов на территории страны. В марте 2026 г. ФСБ, МВД и Росгвардия сорвали серию терактов с бомбами и БПЛА, которые Киев готовил в Москве и области. Преступники намеревались атаковать стратегические объекты, военных и силовиков. 9 июня в Балашихе пытались взорвать одно из научно-производственных предприятий.

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