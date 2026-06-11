В России утвердили первый ГОСТ для игрушек с искусственным интеллектом

14 мая стало известно, что Росстандарт разрабатывает ГОСТ, который введет единые правила к организации и эксплуатации комнат матери и ребенка в общественных местах. ГОСТ должен учитывать требования безопасности, доступности, санитарного содержания, навигации и условий эксплуатации. Проект стандарта называется «Услуги по присмотру и уходу за детьми. Комната матери и ребенка. Общие требования». Нормы нужны для владельцев общественных пространств, проектировщиков, операторов инфраструктуры, а также производителей оборудования и мебели.