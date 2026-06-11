Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
ASTR195,15-3,15%CNY Бирж.10,606+0,2%IMOEX2 515,04-0,23%RTSI1 103,64-0,23%RGBI118,48+0,03%RGBITR782,89+0,06%
Главная / Общество /

В России утвердили первый ГОСТ для игрушек с искусственным интеллектом

Ведомости

Росстандарт утвердил новый ГОСТ для игрушек с применением технологий искусственного интеллекта. Стандарт распространяется на интерактивные куклы, роботизированные игрушки, игровые консоли и другие устройства с ИИ, предназначенные для детей от 1 года до 14 лет. Об этом сообщили в ведомстве.

Документ вступит в силу с 1 сентября и устанавливает требования к физической, механической и пожарной безопасности изделий, а также к защите персональных данных и психоэмоциональному благополучию ребенка.

В Росстандарте подчеркнули, что новый ГОСТ впервые рассматривает такие устройства как интеллектуальную игровую среду, где безопасность зависит не только от конструкции игрушки, но и от работы алгоритмов, характера взаимодействия с ребенком и обработки данных.

По словам главы ведомства Антона Шалаева, стандарт формирует единый подход к разработке, оценке и применению ИИ-технологий в детских игрушках.

14 мая стало известно, что Росстандарт разрабатывает ГОСТ, который введет единые правила к организации и эксплуатации комнат матери и ребенка в общественных местах. ГОСТ должен учитывать требования безопасности, доступности, санитарного содержания, навигации и условий эксплуатации. Проект стандарта называется «Услуги по присмотру и уходу за детьми. Комната матери и ребенка. Общие требования». Нормы нужны для владельцев общественных пространств, проектировщиков, операторов инфраструктуры, а также производителей оборудования и мебели.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её