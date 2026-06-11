В России утвердили первый ГОСТ для игрушек с искусственным интеллектом
Росстандарт утвердил новый ГОСТ для игрушек с применением технологий искусственного интеллекта. Стандарт распространяется на интерактивные куклы, роботизированные игрушки, игровые консоли и другие устройства с ИИ, предназначенные для детей от 1 года до 14 лет. Об этом сообщили в ведомстве.
Документ вступит в силу с 1 сентября и устанавливает требования к физической, механической и пожарной безопасности изделий, а также к защите персональных данных и психоэмоциональному благополучию ребенка.
В Росстандарте подчеркнули, что новый ГОСТ впервые рассматривает такие устройства как интеллектуальную игровую среду, где безопасность зависит не только от конструкции игрушки, но и от работы алгоритмов, характера взаимодействия с ребенком и обработки данных.
По словам главы ведомства Антона Шалаева, стандарт формирует единый подход к разработке, оценке и применению ИИ-технологий в детских игрушках.
14 мая стало известно, что Росстандарт разрабатывает ГОСТ, который введет единые правила к организации и эксплуатации комнат матери и ребенка в общественных местах. ГОСТ должен учитывать требования безопасности, доступности, санитарного содержания, навигации и условий эксплуатации. Проект стандарта называется «Услуги по присмотру и уходу за детьми. Комната матери и ребенка. Общие требования». Нормы нужны для владельцев общественных пространств, проектировщиков, операторов инфраструктуры, а также производителей оборудования и мебели.