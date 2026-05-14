Росстандарт разрабатывает ГОСТ для комнат матери и ребенка
Росстандарт разрабатывает ГОСТ, который введет единые правила к организации и эксплуатации комнат матери и ребенка в общественных местах, сообщили в ведомстве. Этот вопрос подняли в ходе Конгресса индустрии детских товаров.
ГОСТ должен учитывать требования безопасности, доступности, санитарного содержания, навигации и условий эксплуатации. Проект стандарта называется «Услуги по присмотру и уходу за детьми. Комната матери и ребенка. Общие требования».
На заседании отметили, что нормы нужны для владельцев общественных пространств, проектировщиков, операторов инфраструктуры, а также производителям оборудования и мебели.
27 января в Минтруде рассказали, что восемь регионов создали в университетах группы кратковременного пребывания, комнаты матери и ребенка для детей до трех лет из студенческих семей. Речь идет о Ставропольском крае, Белгородской, Вологодской, Воронежской, Новгородской, Орловской, Ульяновской областях, а также о Санкт-Петербурге