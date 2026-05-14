Росстандарт разрабатывает ГОСТ для комнат матери и ребенка

27 января в Минтруде рассказали, что восемь регионов создали в университетах группы кратковременного пребывания, комнаты матери и ребенка для детей до трех лет из студенческих семей. Речь идет о Ставропольском крае, Белгородской, Вологодской, Воронежской, Новгородской, Орловской, Ульяновской областях, а также о Санкт-Петербурге