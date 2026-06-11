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Восстановление музея-панорамы в Севастополе может занять около пяти лет

Ведомости

На восстановление пострадавшего в результате атаки ВСУ здания музея-панорамы может уйти около пяти лет, заявил ТАСС директор музея обороны Севастополя Михаил Смородкин.

«Если мы вернемся в историю воссоздания полотна Рубо в советское время, это заняло три года, когда группа советских художников воссоздавала полотно Рубо. Я могу опираться на опыт только советских художников. Сегодня я не могу делать других оценок. <...> То есть от пяти лет, это касается и восстановления здания, и написания полотна», – сказал он.

11 июня в управлении МЧС по Севастополю сообщили, что пожар в здании панорамы «Оборона Севастополя 1854–1855 гг.» ликвидирован. Огонь потушили в 08:00 мск. Пламя охватило 600 кв. м. На месте пожара, которому был присвоен четвертый ранг сложности, работали 83 человека и 22 единицы техники, в том числе 36 специалистов и 11 автомобилей.

Атака произошла в ночь на 10 июня. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о критических повреждениях панорамы. Отреставрированные фрагменты исторического полотна в момент удара находились в другом филиале музея и не пострадали.

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