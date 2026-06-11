Восстановление музея-панорамы в Севастополе может занять около пяти лет

«Если мы вернемся в историю воссоздания полотна Рубо в советское время, это заняло три года, когда группа советских художников воссоздавала полотно Рубо. Я могу опираться на опыт только советских художников. Сегодня я не могу делать других оценок. <...> То есть от пяти лет, это касается и восстановления здания, и написания полотна», – сказал он.