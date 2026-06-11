Около 50% родителей объясняют детям сложные темы с помощью видео

Почти половина родителей используют видеоролики для объяснения детям сложных тем. Это следует из исследования платформы «Учи.ру» и «VK видео». В опросе приняли участие более 9000 учащихся с 1 по 8 классы и свыше 1000 родителей детей дошкольного и школьного возраста.
Для 63% родителей важно следить за тем, что именно смотрит ребенок. 44% родителей видят в просмотре одновременно и обучение, и отдых, а 33% фиксируют развитие речи и мышления.
Согласно исследованию, самые популярные жанры у дошкольников: сюжетные игры и приключения персонажей, творчество, видео о животных и природе, а также космос и наука.
3 июня на ПМЭФе призвали развивать у детей критическое отношение к ответам искусственного интеллекта. Для этого можно предлагать детям упражнения. Например, составлять презентации через нейросети, но редактировать их самостоятельно для тренировки мозга.