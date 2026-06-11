Около 50% родителей объясняют детям сложные темы с помощью видео

Почти половина родителей используют видеоролики для объяснения детям сложных тем. Это следует из исследования платформы «Учи.ру» и «VK видео». В опросе приняли участие более 9000 учащихся с 1 по 8 классы и свыше 1000 родителей детей дошкольного и школьного возраста.