Господдержка турбизнеса превысила 10 млрд рублей с начала 2026 года

9 июня стало известно, что в Госдуму внесли законопроект о неснижении порога НДС по упрощенной системе для малого и среднего бизнеса. Согласно инициативе, порог выручки малого бизнеса для уплаты НДС будет зафиксирован на текущем уровне 20 млн руб. в год до 2029 г. По законопроекту, если в течение налогового периода по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, у организации или ИП доходы превысили 20 млн руб. за 2026-2029 гг., 15 млн руб. за 2030 г. и 10 млн руб. за 2031 г., то такие компании начиная с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором имело место такое превышение, начинают исполнять обязанности плательщика НДС.