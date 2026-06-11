Господдержка турбизнеса превысила 10 млрд рублей с начала 2026 года
Объем государственной поддержки малого и среднего бизнеса в туристической отрасли с начала 2026 г. превысил 10 млрд руб., что почти на 58% выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщили в Министерстве экономического развития России.
По данным Минэкономразвития, получателями различных мер поддержки стали около 1800 предпринимателей, что на 65% больше, чем годом ранее. Рост обеспечен за счет инструментов федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство», включая зонтичные поручительства, микрозаймы государственных микрофинансовых организаций и поручительства региональных гарантийных структур.
Как отметила заместитель министра экономического развития Татьяна Илюшникова, туристическая отрасль сохраняет статус одного из ключевых драйверов развития малого и среднего бизнеса благодаря значительному мультипликативному эффекту. По ее словам, число субъектов МСП в сфере временного размещения достигло 37 400, а количество занятых в отрасли приблизилось к 176 000 человек. Только гостиничные предприятия с начала года привлекли свыше 1 млрд руб. при помощи различных механизмов поддержки.
Среди наиболее востребованных инструментов остается механизм зонтичных поручительств Корпорации МСП, который позволяет предпринимателям получать кредиты при недостатке залогового обеспечения. С начала года число компаний, воспользовавшихся этим инструментом, увеличилось втрое. В результате каждый третий кредит и каждый пятый рубль заемного финансирования в туристической отрасли были привлечены благодаря зонтичным поручительствам. Общий объем такого финансирования превысил 2 млрд руб.
Лидером по объему привлеченных с господдержкой средств стала Москва, где бизнес получил 1,2 млрд руб. В число регионов с наиболее высокими показателями также вошли Хабаровский край, Татарстан, Крым и Ненецкий автономный округ. В десятке лидеров оказались Дагестан, Воронежская, Саратовская и Новосибирская области, а также Санкт-Петербург. В Минэкономразвития считают, что результаты подтверждают высокий потенциал туристической отрасли и эффективность действующих мер поддержки предпринимательства.
9 июня стало известно, что в Госдуму внесли законопроект о неснижении порога НДС по упрощенной системе для малого и среднего бизнеса. Согласно инициативе, порог выручки малого бизнеса для уплаты НДС будет зафиксирован на текущем уровне 20 млн руб. в год до 2029 г. По законопроекту, если в течение налогового периода по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, у организации или ИП доходы превысили 20 млн руб. за 2026-2029 гг., 15 млн руб. за 2030 г. и 10 млн руб. за 2031 г., то такие компании начиная с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором имело место такое превышение, начинают исполнять обязанности плательщика НДС.
Недополученные доходы бюджета в случае принятия проекта составят 251,1 млрд руб. (в 2027 г. – в размере 51,1 млрд руб.; в 2028 г. – порядка 100 млрд руб.; в 2029 г. – порядка 100 млрд руб.). Инициативу разработали после поручения президента России Владимира Путина на ПМЭФ-2026.