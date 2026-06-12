Суд оставил в силе пожизненный приговор по делу об убийстве Моторолы
Апелляционный военный суд подтвердил законность пожизненного лишения свободы, назначенного Александру Погорелову по делу об убийстве командира ополчения ДНР Арсена Павлова, известного под позывным Моторола. Об этом сообщили «РИА Новости» со ссылкой на судебные материалы.
Судебная инстанция рассмотрела жалобы стороны защиты и пришла к выводу об отсутствии оснований для пересмотра вынесенного ранее решения. В результате приговор Погорелову, а также другим фигурантам дела оставлен без изменений, а апелляционные жалобы – без удовлетворения.
Согласно материалам дела, Погорелов был признан виновным в преступлениях, связанных с убийством Моторолы, а также с покушением на первого главу ДНР Александра Захарченко. Ранее суд первой инстанции назначил ему наказание в виде пожизненного лишения свободы. Рассмотрение апелляции завершилось на текущей неделе.
19 июня 2024 г. Южный военный суд в Ростове-на-Дону вынес приговор Погорелову на пожизненное заключение с отбыванием наказания в колонии особого режима по делу об убийстве Павлова и покушения на Захарченко. Обвиняемыми по делу также проходили еще несколько фигурантов. Василий Чурилов приговорен к тринадцати годам лишения свободы, Александр Тимошенко к двенадцати годам, Артем Ен. Чурилов к семнадцати годам. Все они будут отбывать наказание в колонии строгого режима. Суд рассматривал дело с сентября 2023 г., изначально гособвинитель попросил суд назначить обвиняемым наказание от 24 лет колонии до пожизненного заключения.
В октябре 2016 г. в Донецке погиб полевой командир ДНР, полковник, Герой ДНР и гражданин России Арсен Павлов, известный по позывному Моторола. Сообщения о взрыве в жилом доме на ул. Челюскинцев, где он жил, сначала появились в соцсетях, затем информацию о гибели Павлова подтвердили СМИ. Александр Захарченко был смертельно ранен в августе 2018 г. в результате взрыва в центре Донецка, на месте погиб и его телохранитель, ранения получили еще 12 человек. Власти ДНР признали убийство Захарченко терактом.