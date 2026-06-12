Суд оставил в силе пожизненный приговор по делу об убийстве Моторолы

19 июня 2024 г. Южный военный суд в Ростове-на-Дону вынес приговор Погорелову на пожизненное заключение с отбыванием наказания в колонии особого режима по делу об убийстве Павлова и покушения на Захарченко. Обвиняемыми по делу также проходили еще несколько фигурантов. Василий Чурилов приговорен к тринадцати годам лишения свободы, Александр Тимошенко к двенадцати годам, Артем Ен. Чурилов к семнадцати годам. Все они будут отбывать наказание в колонии строгого режима. Суд рассматривал дело с сентября 2023 г., изначально гособвинитель попросил суд назначить обвиняемым наказание от 24 лет колонии до пожизненного заключения.