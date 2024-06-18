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Обвиняемым в убийстве Моторолы запросили сроки от 24 лет до пожизненного

Ведомости

Гособвинение запросило сроки до пожизненного лишения свободы обвиняемым в убийстве в Донецке командира ополчения «Спарта» Арсена Павлова с позывным «Моторола» и покушении на первого главу ДНР Александра Захарченко. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу Южного окружного военного суда.

Александру Погорелову гособвинитель запросил пожизненный срок.

ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы писал, что Погорелов является главным фигурантом дела об убийстве Захарченко, также в военный суд в 2023 г. было передано другое дело – о покушении на убийство главы республики, которое было совершено до его гибели.

По информации РБК, гособвинитель запросил для Василия Чурилова 29 лет, который также проходит по делу о подготовке к убийству Захарченко. Фигуранту этого же дела Артему Ене запросили 28 лет, Александру Тимошенко – 24 года с отбыванием в колонии строгого режима. Последнему, как было известно ранее, было предъявлено обвинение по факту подготовке к шпионажу и по двум эпизодам шпионажа (ч. 1 ст. 30 УК РФ, ст. 276 УК РФ). 

По данным следствия, в начале июня 2016 г. Погорелов и Тимошенко согласились выступить исполнителями убийства Моторолы, а Чурилов занимался сбором данных о передвижениях командира. Ена, как пишет РБК, собирал информацию о расположении комнат ресторанно-гостиничного комплекса «Надежда», где проживали военнослужащие.

Захарченко погиб в конце августа 2018 г. при взрыве в донецком кафе «Сепар» в возрасте 42 лет. Взрывное устройство было заложено над дверью заведения и сработало, когда Захарченко и сопровождавшие его люди входили в кафе. Вместе с Захарченко тогда погиб его телохранитель, еще 12 человек получили ранения. 

Павлов погиб 16 октября 2016 г. в Донецке после взрыва бомбы в подъезде дома, в котором он жил. В ДНР полагают, что это произошло в результате террористического акта. Ответственность за это взяли на себя члены запрещенной в России группировки Misanthropic Division.

В мае 2022 г. президент России Владимир Путин подписал указ о награждении Павлова орденом Мужества посмертно. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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