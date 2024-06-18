Обвиняемым в убийстве Моторолы запросили сроки от 24 лет до пожизненного

По информации РБК, гособвинитель запросил для Василия Чурилова 29 лет, который также проходит по делу о подготовке к убийству Захарченко. Фигуранту этого же дела Артему Ене запросили 28 лет, Александру Тимошенко – 24 года с отбыванием в колонии строгого режима. Последнему, как было известно ранее, было предъявлено обвинение по факту подготовке к шпионажу и по двум эпизодам шпионажа (ч. 1 ст. 30 УК РФ, ст. 276 УК РФ).