Обвиняемым в убийстве Моторолы запросили сроки от 24 лет до пожизненного
Александру Погорелову гособвинитель запросил пожизненный срок.
ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы писал, что Погорелов является главным фигурантом дела об убийстве Захарченко, также в военный суд в 2023 г. было передано другое дело – о покушении на убийство главы республики, которое было совершено до его гибели.
По информации РБК, гособвинитель запросил для Василия Чурилова 29 лет, который также проходит по делу о подготовке к убийству Захарченко. Фигуранту этого же дела Артему Ене запросили 28 лет, Александру Тимошенко – 24 года с отбыванием в колонии строгого режима. Последнему, как было известно ранее, было предъявлено обвинение по факту подготовке к шпионажу и по двум эпизодам шпионажа (ч. 1 ст. 30 УК РФ, ст. 276 УК РФ).
По данным следствия, в начале июня 2016 г. Погорелов и Тимошенко согласились выступить исполнителями убийства Моторолы, а Чурилов занимался сбором данных о передвижениях командира. Ена, как пишет РБК, собирал информацию о расположении комнат ресторанно-гостиничного комплекса «Надежда», где проживали военнослужащие.
Захарченко погиб в конце августа 2018 г. при взрыве в донецком кафе «Сепар» в возрасте 42 лет. Взрывное устройство было заложено над дверью заведения и сработало, когда Захарченко и сопровождавшие его люди входили в кафе. Вместе с Захарченко тогда погиб его телохранитель, еще 12 человек получили ранения.
Павлов погиб 16 октября 2016 г. в Донецке после взрыва бомбы в подъезде дома, в котором он жил. В ДНР полагают, что это произошло в результате террористического акта. Ответственность за это взяли на себя члены запрещенной в России группировки Misanthropic Division.
В мае 2022 г. президент России Владимир Путин подписал указ о награждении Павлова орденом Мужества посмертно.