СК завершил расследование дела об убийстве первого главы ДНР Захарченко

По информации ТАСС, всего по делу о подготовке к убийству обвиняемыми проходят четыре человека. В частности, помимо Погорелова обвинения в содействии террористической деятельности были уже предъявлены Артему Ене и Валерию Чурилову (по ч. 3 ст. 205.1 УК РФ). Последнему также вменяется участие в террористическом сообществе (ч. 2. ст. 205.4 УК РФ). Еще одному фигурантку дела – Александру Тимошенко – предъявлено обвинение по факту подготовке к шпионажу и по двум эпизодам шпионажа (ч. 1 ст. 30 УК РФ, ст. 276 УК РФ). В пресс-службе Южного окружного военного суда в Ростове-на-Дону, куда было передано дело, уточнили, что заседание по нему назначено на 30 августа.