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СК завершил расследование дела об убийстве первого главы ДНР Захарченко

Ведомости

Следователи завершили расследование дела об убийстве первого главы ДНР Александра Захарченко, который погиб в августе 2018 г. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. 

«Расследование уголовного дела завершено», – сказал собеседник агентства, отметив, что им занималось управление СК по ДНР. 

Позже в правоохранительных органах ТАСС уточнили, что предварительное расследование по этому делу продолжается. «Расследование дела об убийстве Захарченко, главным фигурантом которого является Алексей Погорелов, продолжается. В военный суд передано другое дело - о покушении на убийство Захарченко, которое было совершено до его гибели», - сказал собеседник агентства, уточнив, что Погорелов является фигурантом обоих дел.

По информации ТАСС, всего по делу о подготовке к убийству обвиняемыми проходят четыре человека. В частности, помимо Погорелова обвинения в содействии террористической деятельности были уже предъявлены Артему Ене и Валерию Чурилову (по ч. 3 ст. 205.1 УК РФ). Последнему также вменяется участие в террористическом сообществе (ч. 2. ст. 205.4 УК РФ). Еще одному фигурантку дела – Александру Тимошенко – предъявлено обвинение по факту подготовке к шпионажу и по двум эпизодам шпионажа (ч. 1 ст. 30 УК РФ, ст. 276 УК РФ). В пресс-службе Южного окружного военного суда в Ростове-на-Дону, куда было передано дело, уточнили, что заседание по нему назначено на 30 августа.

Захарченко погиб в конце августа 2018 г. при взрыве в донецком кафе «Сепар» в возрасте 42 лет. Взрывное устройство было заложено над дверью заведения и сработало, когда Захарченко и сопровождавшие его люди входили в кафе. Вместе с Захарченко тогда погиб его телохранитель, еще 12 человек получили ранения. 

На тот момент Захарченко был главой ДНР почти четыре года, он был избран на эту должность в ноябре 2014 г. После гибели экс-главы ДНР руководителем республики стал Денис Пушилин. В ноябре 2018 г. он одержал победу на выборах главы ДНР, набрав более 60% голосов избирателей. 

По факту гибели Захарченко было возбуждено уголовное дело по статье «Теракт». В Кремле назвали произошедшее провокацией. В начале сентября власти ДНР сообщили о задержании подозреваемых, показания которых указывают на причастность украинских спецслужб. Позже Пушилин сообщил, что правоохранители ДНР установили, что убийство Захарченко было организовано сотрудниками СБУ при участии западных спецслужб. Киев отверг обвинения в организации взрыва.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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