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ДНР заявила о причастности западных спецслужб к убийству Захарченко

Правоохранительные органы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) установили, что убийство главы ДНР Александра Захарченко организованно сотрудниками Службы безопасности Украины (СБУ) при участии западных спецслужб. Об этом в субботу заявил временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин.

«На данный момент нашими правоохранительными органами проведены следственные мероприятия. Есть абсолютное понимание, кто это сделал. Теракт совершен при участии 5-го департамента контрразведки СБУ», — цитирует Пушилина Донецкое агентство новостей.

По словам врио главы ДНР, при исследовании остатков взрывного устройства были выявлены факты применения высоких технологий, которыми Украина не располагает. Это, по мнению властей ДНР, свидетельствует об участии в подготовке убийства западных спецслужб.

Захарченко погиб вечером 31 августа при взрыве в кафе «Сепар» в центре Донецка. Взрывное устройство было заложено над дверью заведения и сработало, когда Захарченко и сопровождавшие его люди входили в кафе. Помимо главы ДНР при взрыве также погиб его охранник, еще 11 человек получили ранения. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье «Теракт».

На следующий день после случившегося власти ДНР сообщили о задержании подозреваемых, показания которых указывают на причастность украинских спецслужб. Киев отвергает обвинения в организации взрыва.

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