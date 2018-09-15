Новости
Политика
Новости

ДНР заявила о причастности западных спецслужб к убийству Захарченко

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Правоохранительные органы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) установили, что убийство главы ДНР Александра Захарченко организованно сотрудниками Службы безопасности Украины (СБУ) при участии западных спецслужб. Об этом в субботу заявил временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин.

«На данный момент нашими правоохранительными органами проведены следственные мероприятия. Есть абсолютное понимание, кто это сделал. Теракт совершен при участии 5-го департамента контрразведки СБУ», — цитирует Пушилина Донецкое агентство новостей.

По словам врио главы ДНР, при исследовании остатков взрывного устройства были выявлены факты применения высоких технологий, которыми Украина не располагает. Это, по мнению властей ДНР, свидетельствует об участии в подготовке убийства западных спецслужб.

Захарченко погиб вечером 31 августа при взрыве в кафе «Сепар» в центре Донецка. Взрывное устройство было заложено над дверью заведения и сработало, когда Захарченко и сопровождавшие его люди входили в кафе. Помимо главы ДНР при взрыве также погиб его охранник, еще 11 человек получили ранения. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье «Теракт».

На следующий день после случившегося власти ДНР сообщили о задержании подозреваемых, показания которых указывают на причастность украинских спецслужб. Киев отвергает обвинения в организации взрыва.

В Донецке простились с Александром Захарченко

Экономика
Новости

ЦБ оценил влияние пенсионной реформы на рост ВВП

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Планируемое повышение пенсионного возраста может оказать положительное влияние на темпы роста российской экономики, говорится в сентябрьском докладе Центробанка о денежно-кредитной политике. По оценкам регулятора, пенсионная реформа внесет дополнительный вклад в повышение темпа прироста ВВП на уровне около 0,1 процентного пункта в 2019 г. и 0,2–0,3 процентного пункта в 2020–2021 гг.

ЦБ ожидает, что пенсионная реформа смягчит проблему дефицита кадров. «Следствием реализации реформы должно стать ежегодное дополнительное расширение численности занятых в экономике и, соответственно, увеличение темпов прироста ВВП при прочих равных условиях», — говорится в докладе.

Ранее Международный валютный фонд (МВФ) поддержал планы провести пенсионную реформу в России. По данным экспертов МВФ, пенсионная реформа временно компенсирует негативные демографические тенденции, ослабит давление на бюджет и в краткосрочной перспективе может также ослабить давление на рынок труда.

Предложенная правительством пенсионная реформа предполагает повышение возраста выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 60 лет для женщин. Первоначальная версия предполагала повышение пенсионного возраста для женщин до 63 лет, но в конце августа президент Владимир Путин выступил с предложением о смягчении условий реформы. Законопроект о повышении пенсионного возраста принят Госдумой в первом чтении, поправки президента внесены ко второму чтению.

Какие меры предложил Путин для «смягчения» пенсионной реформы

  • Главное
  • Популярное
Политика
Новости

Удальцова освободили из-под ареста

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Политик Сергей Удальцов покинул спецприемник после административного ареста за нарушение правил проведения массовых мероприятий. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Я вышел, сейчас нахожусь в дороге из спецприемника домой. Все вышло спонтанно, достаточно неожиданно удовлетворили мою жалобу на продление ареста», – сказал Удальцов.

Удальцов провел в спецприемнике 31 день, уточняет агентство. При этом должен был провести там меньше – 30 дней. По словам политика, он будет требовать компенсацию за лишний день. Кроме того, он прекратил голодовку. Она была связана в первую очередь с арестом, объяснил Удальцов: «Дело было принципиальное, похудел килограмм на 15-17, последние дни было тяжело, но отступать было возможно».

В августе Удальцова арестовали на 30 суток за несанкционированную акцию перед началом согласованного митинга против пенсионной реформы 28 июля на проспекте Сахарова. После этого оппозиционер объявил сухую голодовку, из-за чего его трижды госпитализировали. В пятницу, 14 сентября, Мосгорсуд признал незаконным продление административного ареста Удальцову на четыре дня, которые он провел в больнице.

Как прошел митинг против повышения пенсионного возраста

Политика
Новости

На севере Крыма введен режим ЧС из-за химических выбросов

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

В Армянске и соседних с ним населенных пунктах введен режим чрезвычайной ситуации из-за вредных выбросов в атмосферу, сообщает правительство Крыма. Режим ЧС позволит властям республики использовать средства из резервного фонда для ликвидации последствий ситуации, отмечается в сообщении.

Выброс вредных веществ на севере Крыма был зафиксирован в конце августа, когда на крышах домов и листьях деревьев в Армянске образовался маслянистый налет с желтым оттенком. Власти Крыма рассматривают шесть возможных версий случившегося. В частности, зампредседателя совета министров республики Игорь Михайличенко допустил, что причиной стал сброс неустановленных веществ со стороны Украины.

Наиболее вероятной причиной является испарение вредных веществ из кислотонакопителя химзавода «Крымский титан», работа которого после ухудшения экологической ситуации была приостановлена. Кислотонакопитель представляет собой открытый водоем, построенный в советское время. За последние годы отстойник значительно обмелел, что могло привести к увеличению концентрации оставшихся кислот и их испарению в атмосферу.

Наш или не наш: знаете ли вы Крым?Тест

Также Михайличенко допустил, что выброс вредных веществ мог произойти из-за нарушений в работе предприятия «Бром» и Крымского содового завода.

В пятницу Роспотребнадзор зафиксировал в районе Армянска превышение предельно допустимых концентраций хлористого водорода и сернистого ангидрида. В одном из населенных пунктов — селе Перекоп — концентрация хлористого водорода в девять раз превышает предельно допустимую. Крымское управление Роспотребнадзора сообщило, что рисков для здоровья и острых отравлений нет, риски острых реакций минимальные и эпизодические.

На ликвидацию последствий ситуации с выбросом в атмосферу загрязняющих веществ правительством Крыма из резервного фонда выделено 76 млн руб.

Политика
Новости

Комитет WADA рекомендовал восстановить права РУСАДА

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Независимый комитет Всемирного антидопингового агентства (WADA) принял решение рекомендовать восстановить в правах Российское антидопинговое агентство (РУСАДА). Об этом говорится в сообщении агентства.

В частности, на заседании независимый комитет WADA рассмотрел письмо от Министерства спорта России. В нем достаточно признаны проблемы, выявленные в России, уточняется в сообщении WADA. Российские власти и партнеры очень много работали над восстановлением надежной и устойчивой антидопинговой программы в России и в их антидопинговой системе произошли значительные изменения, говорится там же.

Рекомендация WADA по восстановлению в правах РУСАДА стала возможной благодаря колоссальной работе по реформированию российского агентства, рассказал ТАСС президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков. Он напомнил, что конечное решение будет принимать исполнительный комитет WADA. «За эти два года мы многое успели сделать, мы смогли изменить уголовное законодательство, сумели включиться в работу по трансформации антидопинговой культуры в стране, мы достаточно многого достигли. Решение комитета полностью вытекает из тех действий, которые мы сделали за последнее время», – отметил Поздняков.

Теперь исполнительный комитет WADA рассмотрит вопрос о восстановлении прав РУСАДА на следующем заседании. Оно пройдет в четверг, 20 сентября.

WADA признала РУСАДА не соответствующим кодексу организации осенью 2015 г. Это произошло из-за доклада канадского юриста Ричарда Макларена, в котором утверждается, что в России во время зимней Олимпиады в Сочи действовала государственная система допинга. В ноябре 2017 г. WADA оставило в силе дисквалификацию РУСАДА. Одно из главных требований к России – безоговорочно признать выводы комиссии Макларена о существовании государственной системы допинга.

На лыжах каких марок побеждали в Пхенчхане

Бизнес
Новости

«Алроса» выставила на аукцион коллекцию цветных бриллиантов

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Алмазодобывающая компания «Алроса» выставила на аукцион в Гонконге первую в своем роде коллекцию цветных бриллиантов True colours. Она состоит из 250 драгоценных камней разных форм и оттенков. Впоследствии компания планирует сделать такие аукционы регулярными.

Ожидается, что самыми дорогими лотами станут 11-каратный бриллиант редкого желтого оттенка (fancy vivid yellow), оранжево-желтый овальный бриллиант весом более 15 карат и 11-каратный кушон благородного сиреневого цвета (deep purple-pink). По данным Геммологического института Америки, этот сиреневый камень является самым большим в своем цвете за всю историю.

«Алроса» добывает не менее 7000 карат цветных алмазов в год, сообщила компания. Такие камни попадаются на всех месторождениях «Алросы», но чаще всего они встречаются на месторождении «Алмазы Анабара» в Якутии и в карьере «Севералмаз» в Архангельской области.

В августе «Алроса» провела аукцион по продаже бриллианта «Династия» весом 51,38 карата — самого дорогого бриллианта компании. Его приобрел ювелирный дом Mouawad Group. Стоимость бриллианта вместе с коллекцией камней, в которую он входил, составила $10 млн. Сколько стоил сам камень «Династия», а сколько – остальная коллекция, не уточняется.

Политика
Новости

Суд отменил продление ареста Удальцову

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Мосгорсуд признал незаконным продление административного ареста политику Сергею Удальцову на четыре дня, которые он провел в больнице. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на его адвоката Дмитрия Аграновского. В Мосгорсуде эту информацию агентству подтвердили.

Супруга Удальцова Анастасия и Аграновский также уточнили, что политик выйдет на свободу сегодня. По словам его жены, это произойдет, когда документы из Мосгорсуда доставят в изолятор временного содержания.

Ранее Мещанский суд Москвы по иску МВД прибавил к административному аресту Удальцова еще четыре дня, во время которых он был в больнице под стражей. Кроме того, в сентябре Симоновский суд Москвы запретил Удальцову три года ходить на митинги – до 2021 г. «Моя общественная опасность равна нулю. Меня оставят без средств существования, у меня есть семья, у меня есть родители, они не олигархи, они серьезно болеют, все средства они тратят на лечение. Кто меня будет содержать? После освобождения я столкнулся с большими трудностями. После наложения надзора, когда я не смогу работать, в том числе и журналистом, куда я пойду устраиваться?» – обращался Удальцов к суду.

В августе Удальцова арестовали на 30 суток за несанкционированную акцию перед началом согласованного митинга против пенсионной реформы 28 июля на проспекте Сахарова. После этого оппозиционер объявил сухую голодовку.

В августе 2017 г. Удальцов вышел из колонии, где отбыл 4,5 года за организацию массовых беспорядков на Болотной площади в Москве в мае 2012 г.

Как прошел митинг против повышения пенсионного возраста

Политика
Новости

Бывшему руководителю штаба Трампа грозит до 10 лет лишения свободы

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Бывшему руководителю предвыборного штаба Дональда Трампа Полу Манафорту, который частично признал вину в финансовых преступлениях, грозит до десяти лет тюрьмы. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на судью.

Десятилетний срок означает, что Манафорт будет отбывать все назначенные сроки одновременно, отмечает агентство. При хорошем поведении он сможет выйти на свободу уже через несколько лет. Первоначально Манафорту грозило несколько десятков лет тюрьмы, вплоть до пожизненного заключения.

Манафорт в пятницу признал свою вину по двум из 18 пунктов обвинения. Он признался в сговоре против США, а также в сговоре с целью препятствовать правосудию посредством оказания влияния на свидетелей. Манафорт также согласился на отчуждение части своей собственности, которая пойдет на покрытие ущерба.

Сделка Манафорта и спецпрокурора США Роберта Мюллера не связана с расследованием возможного вмешательства России в выборы американского президента, подчеркнула пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

Манафорт, возглавлявший кампанию Трампа с марта по август 2016 г., является фигурантом двух уголовных дел. Помимо нарушения банковского законодательства политика обвиняют в «сговоре против США», отмывании более $30 млн, даче ложных показаний и отказе в регистрации в качестве иноагента в период работы в США на прокремлевских политиков на Украине. Сделка Манафорта со следствием предполагает, что процесс по второму делу не состоится.

Дональд Трамп и его связи с Россией

Политика
Новости

Участник Pussy Riot Верзилов пришел в сознание

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Участник Pussy Riot и издатель «Медиазоны» Петр Верзилов пришел в сознание. Об этом рассказала «Медузе» его девушка Вероника Никульшина.

По словам Никульшиной, Верзилов уже не в реанимации. «Он уже узнает меня и маму. Хотя у него сейчас галлюцинации и бредовое состояние», – сказала она.

Верзилов попал в больницу на этой неделе. Его доставили в токсикореанимационное отделение городской клинической больницы им. Бахрушиных в Сокольниках. Девушка Верзилова Вероника Никульшина рассказывала, что он почувствовал недомогание еще накануне, потом его состояние начало ухудшаться. Он терял зрение, стал хуже разговаривать и перестал прямо ходить, рассказывала она.

Врачи подозревают у Верзилова отравление лекарственными препаратами, рассказала Русской службе BBC его мать Елена Верзилова. «Все, что доктор сказал, – что это отравление определенной группой веществ, которые имеют свойство всасываться в организм и будут выводиться из организма, и на это требуется какое-то количество дней», – отметила она. Мать Верзилова пояснила, что результаты анализов пока не готовы. На вопросы, мог ли участник Pussy Riot сам принять препараты, которые вызвали отравление, Верзилова, а также его девушка Вероника Никульшина отвечали отрицательно.

Pussy Riot выбежали на поле в финале чемпионата мира

Политика
Новости

Россия обжалует решение Апелляционного суда Англии по долгу Украины

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете