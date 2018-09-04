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Статья опубликована в № 4645 от 04.09.2018 под заголовком: Цифра недели: 120 000 человек на похоронах главы непризнанной ДНР Александра Захарченко

Похоронный референдум по Захарченко

Убийство лидера непризнанной ДНР стало неожиданностью для Москвы
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По заявлению властей самопровозглашенной ДНР, на похороны убитого в результате подрыва взрывного устройства главы республики Александра Захарченко пришло 120 000 человек. Можно считать цифру завышенной, однако в сети есть видео, и, судя по нему, говорить о десятках тысяч есть основания. По словам участников прощания, организаторы предоставляли автобусы для иногородних, но никого в приказном порядке не сгоняли. Такой масштаб прощания можно считать референдумом о том, что местные жители думают о статусе ДНР.

Нельзя сказать, что Захарченко – лидер одной из многих пророссийских организаций и полевой командир первого этапа войны в Донбассе 2014 г. – пользовался широкой поддержкой в Донецке, и, возможно, проститься с ним пришли не только его сторонники, но и люди, которые устали от своего нынешнего положения и ждут ясной реакции от России. Захарченко не раз проявлял личную смелость в боевых действиях и был ранен, но с 2015 г. не имел отношения к управлению армией ДНР, да и к решению финансово-хозяйственных вопросов тоже. Ни Захарченко, ни помощник президента России Владислав Сурков не скрывали не только близких рабочих отношений, но и дружбы.

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