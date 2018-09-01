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Кремль назвал провокацией убийство главы ДНР

Убийство главы самопровозглашенной Донецкой народной республики Александра Захарченко является провокацией и ведет к повышению напряженности в регионе. Об этом в субботу заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

«Гибель Захарченко, безусловно, ведет к повышению напряженности в регионе, что само по себе, конечно, не способствует формированию условий для выхода хотя бы на перспективы начала реализации минских договоренностей», – цитирует Пескова «Интерфакс».

Он добавил, что еще предстоит выяснить, кто стоит за убийством Захарченко. «Безусловно, это провокация, которая имеет весьма негативные последствия в целом для атмосферы в регионе», – подчеркнул Песков.

Глава ДНР Захарченко погиб в пятницу вечером при взрыве в кафе в центре Донецка. В субботу стало известно, что жертвой взрыва также стал телохранитель Захарченко. Еще 11 человек пострадали, шесть из них, в том числе министр финансов ДНР Александр Тимофеев, госпитализированы.

Власти ДНР назвали происшедшее терактом. По подозрению в организации взрыва задержаны несколько человек. Их признательные показания указывают на причастность Сил специальных операций Украины, сообщил советник главы ДНР.

Убийство Захарченко. Фотографии из Донецка