Трех шведов оштрафовали в Норвегии за брошенные через границу с Россией камни
Норвежская полиция оштрафовала трех граждан Швеции за нарушение правил поведения на границе с Россией. Об этом сообщила полиция норвежской провинции Финнмарк, передает телеканал TV2.
По данным правоохранителей, все трое были задержаны и впоследствии привлечены к ответственности в виде штрафа в размере 8000 крон ($844) за нарушение границы. Как уточняет норвежский телеканал TV2, законодательство страны предусматривает особые правила поведения в приграничной зоне. В частности, запрещены действия, которые могут рассматриваться как угрожающие, провокационные или направленные непосредственно на границу либо через нее.
8 июня начались натовские учения ВВС Ramstein Flag 2026. В частности, они пройдут в странах, граничащих с Россией. Мероприятия проводятся в третий раз. Их участниками стали представители 19 государств. Основные этапы учений состоятся в Дании, Финляндии, Норвегии, Швеции и Испании. Объединенное командование ВВС НАТО сообщает, что планируется примерно 150 вылетов в день у более 150 самолетов, в числе которых Boeing E-3A Sentry. Предполагается также отработка применения сил ПВО.