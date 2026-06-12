Трех шведов оштрафовали в Норвегии за брошенные через границу с Россией камни

По данным правоохранителей, все трое были задержаны и впоследствии привлечены к ответственности в виде штрафа в размере 8000 крон ($844) за нарушение границы. Как уточняет норвежский телеканал TV2, законодательство страны предусматривает особые правила поведения в приграничной зоне. В частности, запрещены действия, которые могут рассматриваться как угрожающие, провокационные или направленные непосредственно на границу либо через нее.