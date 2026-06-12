Число пострадавших при атаке БПЛА на дом в Нижнекамске выросло до четырех
Количество пострадавших в результате попадания беспилотника в жилой дом в Нижнекамске увеличилось до четырех человек. Об этом сообщил министр здравоохранения Татарстана Альмир Абашев.
По его словам, все пострадавшие госпитализированы в Нижнекамскую центральную райбольницу. Состояние троих пациентов оценивается как удовлетворительное. Они находятся под наблюдением врачей с острой реакцией на стресс.
«У четвертого пациента осколочное ранение нижней челюсти, состояние стабильное, переводится в хирургию», – пояснил Абашев.
До этого глава Татарстана Рустам Минниханов сообщал, что один из беспилотников попал в жилой дом в Нижнекамске. Первоначально власти сообщали о трех пострадавших.
После инцидента жильцов здания эвакуировали. Для них организовали пункт временного размещения на базе ближайшего лагеря, обеспечив горячим питанием, питьевой водой и медицинской помощью. Мэр Нижнекамска Радмир Беляев сообщал, что в городе отменены все массовые мероприятия.