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Число пострадавших при атаке БПЛА на дом в Нижнекамске выросло до четырех

Ведомости

Количество пострадавших в результате попадания беспилотника в жилой дом в Нижнекамске увеличилось до четырех человек. Об этом сообщил министр здравоохранения Татарстана Альмир Абашев.

По его словам, все пострадавшие госпитализированы в Нижнекамскую центральную райбольницу. Состояние троих пациентов оценивается как удовлетворительное. Они находятся под наблюдением врачей с острой реакцией на стресс.

«У четвертого пациента осколочное ранение нижней челюсти, состояние стабильное, переводится в хирургию», – пояснил Абашев.

До этого глава Татарстана Рустам Минниханов сообщал, что один из беспилотников попал в жилой дом в Нижнекамске. Первоначально власти сообщали о трех пострадавших.

После инцидента жильцов здания эвакуировали. Для них организовали пункт временного размещения на базе ближайшего лагеря, обеспечив горячим питанием, питьевой водой и медицинской помощью. Мэр Нижнекамска Радмир Беляев сообщал, что в городе отменены все массовые мероприятия.

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