Свыше 300 избирательных участков откроют за границей в ЕДГ-2026
В единый день голосования (ЕДГ) в 2026 г. планируется открыть более 300 избирательных участков в более чем 150 странах. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на данные Центризбиркома.
Эти данные были указаны в презентации главы ЦИК Эллы Памфиловой, представленной на совещании комиссии с комитетом Совфеда по регламенту и организации парламентской деятельности, посвященном выборам в текущем году.
11 июня Памфилова заявила, что ЦИК вступает в горячее время предвыборной кампании и переводит мощности избирательной системы в «боевой режим на старте электоральной мобилизации». Выборы в Госдуму должны быть назначены указом президента до 21 июня. Комиссия утвердила ряд постановлений, регламентирующих ход избирательного процесса. В частности, ЦИК уточнил порядок открытия, ведения и закрытия избирательных счетов. Постановление согласовали Центробанк и Росфинмониторинг.