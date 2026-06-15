Мосгорсуд оставил продюсера певицы Линды под домашним арестом
Мосгорсуд утвердил решение о домашнем аресте продюсера певицы Линды Михаила Кувшинова, проходящего по делу о мошенничестве с авторскими правами. Об этом сообщили в канале судов общей юрисдикции столицы.
«Постановление вступило в законную силу», – пояснили в суде.
14 мая Тверской райсуд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и избрал Кувшинову меру пресечения в виде домашнего ареста до 20 июня. Сообщалось, что уголовное дело связано со спором вокруг авторских прав на музыкальные произведения.
12 мая стало известно, что певицу Линду вызвали на допрос в рамках расследования конфликта с продюсером Максимом Фадеевым. Речь идет о правах на ряд композиций, в том числе «Ворону» и «Песни тибетских лам», которые исполняла певица. Тогда же сообщалось, что следственные действия проводятся в офисах компаний «Профит» и «Компания Топ 7».
13 мая Фадеев выразил сожаление из-за допроса певицы Линды. Он заявлял, что около 30 лет пытался урегулировать этот вопрос мирно, но результата это не дало. Продюсер пояснял, что вопросы об авторских правах должны решаться в правовом поле, а не в интервью у блогеров.