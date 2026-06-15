Мосгорсуд оставил продюсера певицы Линды под домашним арестом

12 мая стало известно, что певицу Линду вызвали на допрос в рамках расследования конфликта с продюсером Максимом Фадеевым. Речь идет о правах на ряд композиций, в том числе «Ворону» и «Песни тибетских лам», которые исполняла певица. Тогда же сообщалось, что следственные действия проводятся в офисах компаний «Профит» и «Компания Топ 7».