Суд отправил продюсера певицы Линды под домашний арест
Тверской суд Москвы отправил под домашний арест до 20 июня музыкального продюсера певицы Линды Михаила Кувшинова. Об этом сообщает Telegram-канал судов общей юрисдикции столицы.
Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал Кувшинову меру пресечения в виде домашнего ареста до 20 июня. Продюсер проходит подозреваемым по делу о мошенничестве с авторскими правами.
12 мая стало известно, что поводом вызова на допрос певицы Линды стал ее конфликт с продюсером Максимом Фадеевым, связанный с правами на ряд песен, включая «Ворону» и «Песни тибетских лам», которые исполняла Линда. В правоохранительных органах сообщили, что следственные действия также проводятся в офисе компании «Профит» и в офисе «Компания Топ 7».
13 мая «Коммерсантъ» сообщил, что Линда после допроса 12 мая в Главном следственном управлении ГУ МВД по Москве стала подозреваемой по уголовному делу об особо крупном мошенничестве.
Изначально она проходила по делу в статусе свидетеля, однако после проведения следственных действий ее процессуальный статус изменился. Собеседник «Ъ» не исключил, что следствие может обратиться в суд с ходатайством об избрании в отношении певицы меры пресечения.