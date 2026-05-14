Суд отправил продюсера певицы Линды под домашний арест

12 мая стало известно, что поводом вызова на допрос певицы Линды стал ее конфликт с продюсером Максимом Фадеевым, связанный с правами на ряд песен, включая «Ворону» и «Песни тибетских лам», которые исполняла Линда. В правоохранительных органах сообщили, что следственные действия также проводятся в офисе компании «Профит» и в офисе «Компания Топ 7».