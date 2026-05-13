«Коммерсантъ»: певицу Линду подозревают в особо крупном мошенничестве

Певица Линда (Светлана Гейман) после допроса 12 мая в Главном следственном управлении ГУ МВД по Москве стала подозреваемой по уголовному делу об особо крупном мошенничестве. Об этом сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

По данным издания, на допрос Линду доставил наряд полиции. Изначально она проходила по делу в статусе свидетеля, однако после проведения следственных действий ее процессуальный статус изменился. Собеседник «Ъ» не исключил, что следствие может обратиться в суд с ходатайством об избрании в отношении певицы меры пресечения. В ГУ МВД по Москве официальных комментариев не давали.

13 мая продюсер Максим Фадеев, комментируя допрос певицы Линды, заявил, что вопросы об авторских правах должны решаться в правовом поле, а не в интервью у блогеров. Продюсер добавил, что не будет комментировать процессуальные действия. «Правовую оценку этой ситуации должны дать следствие и суд», – заключил он.

Накануне стало известно, что певицу вызвали на допрос по делу об авторских правах. Ночью 13 мая ее отпустили в статусе свидетеля.

