Главная / Медиа /

Фадеев выразил сожаление из-за допроса певицы Линды

Ведомости

Вопросы об авторских правах должны решаться в правовом поле, а не в интервью у блогеров. Об этом заявил продюсер Максим Фадеев, комментируя допрос певицы Линды (настоящее имя – Светлана Гейман).

«Мне жаль, что мы с Линдой оказались в этой точке. На протяжении 30 лет я пытался урегулировать этот вопрос мирно через ее представителей <...>, но результата это не дало. Речь идет не о запретах и не о публичной войне, а о защите моих авторских прав и той части смежных прав, которая мне принадлежит», – написал он в соцсетях.

Фадеев пояснил, что подобные вопросы должны решаться в правовом поле, а «не через интервью у блогеров и не через публичную полемику». Продюсер добавил, что не будет комментировать процессуальные действия: «Правовую оценку этой ситуации должны дать следствие и суд».

Накануне стало известно, что певицу вызвали на допрос по делу об авторских правах. Ночью 13 мая ее отпустили в статусе свидетеля.

Предположительно, поводом для вызова на допрос стал конфликт певицы с Фадеевым, связанный с правами на ряд песен, включая «Ворону» и «Песни тибетских лам», которые исполняла Линда. ТАСС писал, что следственные действия также проводились в офисе компании «Профит» и в офисе «Компания Топ 7».

