Певицу Линду вызвали на допрос по делу об авторских правах
Певица Линда (Светлана Гейман) вызвана на допрос в качестве свидетеля по делу об авторских правах на песни. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.
По словам собеседника агентства, сейчас с ней работают сотрудники правоохранительных органов. Она проходит по делу в статусе свидетеля.
Предварительно, поводом для вызова на допрос стал конфликт певицы с продюсером Максимом Фадеевым, связанный с правами на ряд песен, включая «Ворону» и «Песни тибетских лам», которые исполняла Линда. В правоохранительных органах сообщили, что следственные действия также проводятся в офисе компании «Профит» и в офисе «Компания Топ 7».