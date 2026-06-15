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В ГД внесли проект о запрете депутатам иметь недвижимость за границей

Ведомости

Депутаты фракции КПРФ внесли законопроект о запрете парламентариям и сенаторам владеть недвижимостью за пределами России. Документ опубликован в думской электронной базе.

Законопроект был внесен 15 июня депутатами Юрием Афониным, Ольгой Алимовой, Георгием Камневым и др. Предлагается внести изменения в отдельные законодательные акты России.

Согласно пояснительной записке, документ предполагает запрет на владение недвижимым имуществом в иностранных государствах, а также обязательное отчуждение имеющегося имущества и введение контрольных механизмов за соблюдением этого запрета. Кроме того, идет речь о включении ограничения в перечень требований к кандидатам на должность депутата Госдумы и сенатора Совета Федерации. Авторы законопроекта считают, что предлагаемые изменения необходимы для национальной безопасности и укрепления суверенитета страны.

Путин подписал закон об аресте имущества уехавших россиян

Политика / Власть

«Запрет на владение недвижимым имуществом за рубежом для депутатов и сенаторов позволит исключить возможные конфликты интересов и внешнее влияние на процесс принятия законодательных решений», – указано в пояснительной записке.

10 июня президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий возможность ареста имущества граждан РФ, находящихся за границей и совершивших административные правонарушения против интересов страны. Под действие закона подпадают такие правонарушения, как дискредитация Армии РФ, призывы к введению антироссийских санкций, пропаганда нацистской символики, производство и распространение экстремистских материалов, а также неуплата штрафов по этим статьям.

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