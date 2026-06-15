В ГД внесли проект о запрете депутатам иметь недвижимость за границей

Согласно пояснительной записке, документ предполагает запрет на владение недвижимым имуществом в иностранных государствах, а также обязательное отчуждение имеющегося имущества и введение контрольных механизмов за соблюдением этого запрета. Кроме того, идет речь о включении ограничения в перечень требований к кандидатам на должность депутата Госдумы и сенатора Совета Федерации. Авторы законопроекта считают, что предлагаемые изменения необходимы для национальной безопасности и укрепления суверенитета страны.