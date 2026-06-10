Путин подписал закон об аресте имущества уехавших россиян

Госдума приняла закон 26 мая. Одно из центральных положений законопроекта – возможность ареста имущества таких граждан в качестве обеспечительной меры. По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, идет речь о механизме, который позволит обеспечить исполнение решений по делам об административных правонарушениях. Законопроект предлагает распространить норму ч. 3 ст. 1.8 КоАП РФ о том, что лицо, совершившее правонарушение за пределами России, подлежит административной ответственности, если они были направлены против интересов РФ, еще на ряд административных составов.