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Путин подписал закон об аресте имущества уехавших россиян

Стоимость арестованного не ограничивается размером назначенного штрафа
Ведомости

Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий возможность ареста имущества граждан РФ, находящихся за границей и совершивших административные правонарушения против интересов страны. Документ опубликован на интернет-портале правовой информации.

Закон позволяет накладывать арест на имущество, включая денежные средства на банковских счетах. При этом стоимость арестованного имущества не ограничивается размером назначенного штрафа.

Под действие закона подпадают такие правонарушения, как дискредитация Вооруженных сил РФ, призывы к введению санкций против России, пропаганда нацистской символики, производство и распространение экстремистских материалов, а также неуплата штрафов по этим статьям.

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Политика / Международные отношения

Также установлено, что если привлекаемое к ответственности лицо находится за пределами России и не может быть уведомлено надлежащим образом, суд обязан назначить ему защитника. В случае прекращения дела расходы на оплату его услуг будут компенсироваться из федерального бюджета.

Закон вступит в силу 1 сентября 2026 г.

Госдума приняла закон 26 мая. Одно из центральных положений законопроекта – возможность ареста имущества таких граждан в качестве обеспечительной меры. По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, идет речь о механизме, который позволит обеспечить исполнение решений по делам об административных правонарушениях. Законопроект предлагает распространить норму ч. 3 ст. 1.8 КоАП РФ о том, что лицо, совершившее правонарушение за пределами России, подлежит административной ответственности, если они были направлены против интересов РФ, еще на ряд административных составов.

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