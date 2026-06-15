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Сальдо рассказал о проработке вопросов с топливом и безопасности дорог

Ведомости

Жители Херсонской области обеспокоены вопросами безопасного движения по дорогам и через пункты пропуска, а также обеспечением топливом и электричеством. Власти держат эти темы на контроле, заявил в Telegram-канале губернатор региона Владимир Сальдо.

«Вижу каждое Ваше сообщение в обратной связи. Понимаю, что сейчас людей больше всего волнуют дороги, движение через пункты пропуска, топливо и электроснабжение. По каждому из этих направлений держу постоянную связь с военными, оперативными службами, энергетиками, дорожниками и транспортным блоком», – написал он.

Губернатор напомнил, что украинские дроны атакуют узловые точки региона, например, дороги, мосты, направления к пунктам пропуска и др. Он объяснил, что на безопасных участках восстанавливается движение и проводится ремонт, при сохранении угроз вводятся ограничения, а для жителей формируются альтернативные маршруты.

Сальдо подчеркнул, что в рамках решения вопроса о доступности топлива в регионе но в первую очередь направляется в места, где от ресурса зависит работа больниц, скорой помощи, МЧС, экстренных, коммунальных, дорожных служб, энергетиков и общественного транспорта. Энергетики также проводят работы в усиленном режиме для восстановления электроснабжения в области.

В начале июня Украина усилила удары по мостам и дорогам в Новых регионах. 15 июня через пункт пропуска «Джанкой» в Запорожской и Херсонской областях организовали реверсивное движение. Сальдо рекомендовал водителям быть внимательными и выполнять указания сотрудников, работающих на месте. В этот же день в регионах обеспечили возможность объезда автомобильного моста в направлении «Джанкоя».

Движение через пункт пропуска было полностью перекрыто из-за повреждения моста рядом с островом Чонгар. За два дня до этого после аналогичной попытки атаковать мост у пункта «Джанкой» также был организован объезд.

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