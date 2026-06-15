Сальдо рассказал о проработке вопросов с топливом и безопасности дорог

В начале июня Украина усилила удары по мостам и дорогам в Новых регионах. 15 июня через пункт пропуска «Джанкой» в Запорожской и Херсонской областях организовали реверсивное движение. Сальдо рекомендовал водителям быть внимательными и выполнять указания сотрудников, работающих на месте. В этот же день в регионах обеспечили возможность объезда автомобильного моста в направлении «Джанкоя».