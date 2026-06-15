В Москве до утра 16 июня может продлиться сильный дождь и град
Сильный дождь и частично град в Москве может фиксироваться до 6 утра 16 июня, сообщила ТАСС ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова.
«Ночью ожидается вторая фронтальная волна, действует предупреждение на вторую половину понедельника и до шести утра вторника, что может идти дождь, сильный дождь, ливень, гроза, в отдельных районах даже град», – сказала она.
По словам метеоролога, прогнозы также предполагают усиление ветра, его скорость может достигнуть 15 м/с.
15 июня ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что в столичном регионе за сутки может выпасть до 50 мм осадков, что составляет почти две трети месячной нормы июня. Он предупредил, что непогода может привести к ударам молний, падению деревьев и крупных ветвей, повреждению плохо закрепленных конструкций, а также к временным подтоплениям дорог и дворовых территорий.
По данным специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, на погоду в Москве и Санкт-Петербурге влияет североатлантический циклон. Отмечалось, что в течение недели в столице ожидается прохладная и дождливая погода с температурой примерно на пять градусов ниже климатической нормы.