В Москве до утра 16 июня может продлиться сильный дождь и град

15 июня ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что в столичном регионе за сутки может выпасть до 50 мм осадков, что составляет почти две трети месячной нормы июня. Он предупредил, что непогода может привести к ударам молний, падению деревьев и крупных ветвей, повреждению плохо закрепленных конструкций, а также к временным подтоплениям дорог и дворовых территорий.