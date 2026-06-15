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Суд в Симферополе освободил из-под стражи экс-депутата Госдумы Бальбека

Ведомости

Киевский районный суд Симферополя изменил меру пресечения бывшему депутату Госдумы и экс-вице-премьеру правительства Крыма Руслану Бальбеку, освободив его из-под стражи. Об этом «РИА Новости» сообщил адвокат Алексей Анохин.

«Суд отменил меру пресечения и освободил Руслана Бальбека из-под стражи, заменив на запрет определенных действий», – уточнил Анохин. Он добавил, что судебное разбирательство по делу продолжится, однако Бальбек будет находиться на свободе.

Бывший парламентарий обвиняется по ч. 5 ст. 128.1 УК РФ (клевета) и ч. 3 ст. 272 УК РФ (неправомерный доступ к компьютерной информации). В сентябре 2025 г. Бальбека, объявленного в федеральный розыск, задержали в Кабардино-Балкарии.

С мая 2014 г. по сентябрь 2016 г. Бальбек занимал должность заместителя председателя правительства Крыма, после чего был избран депутатом Госдумы от республики. В нижней палате парламента он работал один срок – с 2016 по 2021 г.

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