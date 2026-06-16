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Умерла мать оперного певца Дмитрия Хворостовского

Ведомости

Людмила Хворостовская, мать оперного певца, народного артиста России Дмитрия Хворостовского, скончалась в Москве в возрасте 90 лет. Об этом сообщил министр культуры Красноярского края Аркадий Зинов в своем Telegram-канале.

«Мы постоянно на связи с родителями Димы. И я говорил это не раз, и скажу вновь: низкий поклон Вам, Людмила Петровна, за то, что подарили миру великого сына!», – написал Зинов.

По словам министра, Красноярский край окажет необходимую помощь в организации похорон.

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Дмитрий Хворостовский умер в ноябре 2017 г. после двух с половиной лет борьбы с раком мозга. Ему было 55 лет. Хворостовский пел в лондонском «Ковент-Гардене», Баварской государственной опере, Берлинской государственной опере, миланской «Ла Скала», Венской государственной опере, нью-йоркской «Метрополитен-опере», Мариинском театре и других театрах. В его репертуаре были партии в операх «Севильский цирюльник» Джоаккино Россини, «Травиата» Джузеппе Верди, «Иоланта» Петра Чайковского, а также романсы и песни военных лет.

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