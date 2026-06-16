Шесть человек пострадали из-за ударов украинских беспилотников в Подмосковье

По данным Воробьева, в деревне Цибино пострадала 13-летняя девочка. В результате удара она получила колото-резаную рану левого бедра. Губернатор также рассказал, что в Электростали ранения получили четверо мужчин, двое из них госпитализированы. На проспекте Ленина обломки БПЛА повредили остекление фасада с 4-го по 16-й этажи многоквартирного дома и с 12-го по 16-й этажи в строящемся здании. В Котельниках из-за удара ранен 57-летний мужчина.