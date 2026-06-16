Шесть человек пострадали из-за ударов украинских беспилотников в Подмосковье
В результате атак украинских дронов в Московской области пострадали шесть человек, в том числе 13-летняя девочка, сообщил в Max губернатор региона Андрей Воробьев.
«За ночь и утро над Московской областью силами ПВО сбито 86 беспилотных летательных аппаратов. По предварительным данным, пострадали шесть человек», - написан глава Подмосковья.
По данным Воробьева, в деревне Цибино пострадала 13-летняя девочка. В результате удара она получила колото-резаную рану левого бедра. Губернатор также рассказал, что в Электростали ранения получили четверо мужчин, двое из них госпитализированы. На проспекте Ленина обломки БПЛА повредили остекление фасада с 4-го по 16-й этажи многоквартирного дома и с 12-го по 16-й этажи в строящемся здании. В Котельниках из-за удара ранен 57-летний мужчина.
Утром 16 июня мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что украинский беспилотник повредил объект Московского нефтеперерабатывающего завода (МНПЗ). Случился пожар, обошлось без пострадавших. Примерно за два часа силы ПВО сбили 60 БПЛА, летевших на столицу.