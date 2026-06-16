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Власти Севастополя заявили об увеличении объемов топлива для продажи

Ведомости

Объем топлива, продаваемого населению в Севастополе, увеличился. Об этом заявил исполняющий обязанности первого заместителя губернатора города Алексей Парикин на аппаратном совещании регионального правительства.

«Ситуация потихонечку начинает нормализоваться, и мы будем увеличивать количество топлива, на которое будем QR-коды запускать», – сказал Парикин (цитата по ТАСС).

По его словам, 16 июня объем топлива для продажи был увеличен в три раза.

22 мая в Севастополе были введены ограничения на продажу бензина. Тогда на одной заправке в одни руки можно было купить не более 20 л топлива. Власти начали смягчать ограничения с 7 июня, разрешив свободную продажу бензина АИ-92 на части АЗС сети «Атан». Глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что с 13 июня сети «Атан» и «ТЭС» в республике перешли на фиксированные цены на топливо. Стоимость дизельного топлива составляет 85 руб. за литр, бензина АИ-92 – 79 руб. за литр, АИ-95 – 86 руб. за литр.

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