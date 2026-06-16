В Крыму с 17 июня запретят ночное движение мотоциклов и мопедов

9 июня оперштаб Крыма ввел новую схему движения пассажирских поездов в республике, перевозчик «Гранд сервис экспресс» скорректировал их расписание. Тогда в регионе запретили въезд поездов в темное время суток. Аксенов говорил, что летом в Крыму будут курсировать 96 пригородных поездов, а в дальнем следовании – 28 составов по 20 маршрутам. Из них 16 поездов по 10 маршрутам будут двигаться по территории Крыма в светлое время суток, то есть с 5:00 до 23:00.