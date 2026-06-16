Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.10,68+0,25%LIFE2,445+0,82%MGTS1 216-1,3%IMOEX2 501,98-1,61%RTSI1 087,87-1,61%RGBI118,44-0,04%RGBITR783,86-0,01%
Главная / Общество /

В Крыму с 17 июня запретят ночное движение мотоциклов и мопедов

Ведомости

В Крыму с 17 июня запрещено передвигаться на мотоциклах, мопедах, питбайках, квадроциклах, мотороллерах и другом мототранспорте в ночное время, сообщил в Telegram-канале глава республики Сергей Аксенов.

По его словам, ограничения будут действовать с 20:00 до 06:00. Указ также будет иметь силу до особого распоряжения. Как отметил Аксенов, целью введения запрета стало обеспечение общественной безопасности, охраны военных, важных государственных и специальных объектов.

Региональное управление МВД будет контролировать исполнение указа на территории полуострова.

9 июня оперштаб Крыма ввел новую схему движения пассажирских поездов в республике, перевозчик «Гранд сервис экспресс» скорректировал их расписание. Тогда в регионе запретили въезд поездов в темное время суток. Аксенов говорил, что летом в Крыму будут курсировать 96 пригородных поездов, а в дальнем следовании – 28 составов по 20 маршрутам. Из них 16 поездов по 10 маршрутам будут двигаться по территории Крыма в светлое время суток, то есть с 5:00 до 23:00.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте