В Крыму с 17 июня запретят ночное движение мотоциклов и мопедов
В Крыму с 17 июня запрещено передвигаться на мотоциклах, мопедах, питбайках, квадроциклах, мотороллерах и другом мототранспорте в ночное время, сообщил в Telegram-канале глава республики Сергей Аксенов.
По его словам, ограничения будут действовать с 20:00 до 06:00. Указ также будет иметь силу до особого распоряжения. Как отметил Аксенов, целью введения запрета стало обеспечение общественной безопасности, охраны военных, важных государственных и специальных объектов.
Региональное управление МВД будет контролировать исполнение указа на территории полуострова.
9 июня оперштаб Крыма ввел новую схему движения пассажирских поездов в республике, перевозчик «Гранд сервис экспресс» скорректировал их расписание. Тогда в регионе запретили въезд поездов в темное время суток. Аксенов говорил, что летом в Крыму будут курсировать 96 пригородных поездов, а в дальнем следовании – 28 составов по 20 маршрутам. Из них 16 поездов по 10 маршрутам будут двигаться по территории Крыма в светлое время суток, то есть с 5:00 до 23:00.