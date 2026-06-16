Более 90% полотна панорамы обороны Севастополя утрачено после атаки ВСУ
Более 90% полотна панорамы «Оборона Севастополя 1854–1855 гг.» и свыше 99% предметного плана утрачено в результате пожара, возникшего после атаки ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба Музея обороны Севастополя.
По данным музея, в ходе предварительного осмотра удалось установить, что часть экспонатов все же сохранилась. Уцелели отдельные элементы предметного плана, включая пушки, ядра и другие металлические конструкции. Некоторые предметы были заранее демонтированы и вывезены сотрудниками музея во время реставрационных работ, начавшихся в 2022 г. В музее отметили, что сохранившиеся экспонаты планируется использовать при дальнейшем восстановлении предметного плана панорамы.
Как сообщила заведующая отделом «История Крымской войны 1853–1856 гг.» Екатерина Малиновская, на состояние полотна серьезно повлияло не только воздействие огня, но и тушение пожара большим количеством воды. По ее словам, сохранность фрагментов оказалась хуже, чем у исторического полотна, пострадавшего во время Великой Отечественной войны. По предварительным данным, практически полностью утрачены изображения неба и значительная часть пейзажа. Полностью уничтожены фрагменты, на которых были изображены Южная и Северная стороны Севастополя, Севастопольская, Корабельная и Килен-бухты, строения Лазаревского адмиралтейства, Корабельной слободки и левый фланг Малахова кургана.
Вместе с тем удалось спасти ряд крупных фрагментов полотна. Лучше всего сохранились части панорамы с изображением Оборонительной башни Малахова кургана и укреплений на правом фланге батареи Сенявина. По итогам первичного осмотра также установлено, что фасад здания, скульптурные композиции по его периметру, витражное панно, латунные ограждения, мраморный пол, часть декоративных элементов и бюст автора панорамы Франца Рубо сохранились. При этом серьезно пострадало выставочное пространство круговой галереи, где произошло частичное обрушение перекрытий и повреждение инженерных сетей.
В музее также сообщили, что сейчас проводятся противоаварийные работы. Специалисты обследуют состояние несущих конструкций кровли и готовят меры по защите здания от осадков. Окончательная оценка ущерба, сроки и стоимость восстановительных работ будут определены после завершения технических экспертиз.
В ночь на 10 июня беспилотный летательный аппарат нанес удар по зданию панорамы «Оборона Севастополя 1854-1855 гг.» – объекту культурного наследия федерального значения и одному из главных символов города-героя. В результате атаки загорелось здание, пожару присвоили четвертый ранг сложности.