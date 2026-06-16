Более 90% полотна панорамы обороны Севастополя утрачено после атаки ВСУ

Как сообщила заведующая отделом «История Крымской войны 1853–1856 гг.» Екатерина Малиновская, на состояние полотна серьезно повлияло не только воздействие огня, но и тушение пожара большим количеством воды. По ее словам, сохранность фрагментов оказалась хуже, чем у исторического полотна, пострадавшего во время Великой Отечественной войны. По предварительным данным, практически полностью утрачены изображения неба и значительная часть пейзажа. Полностью уничтожены фрагменты, на которых были изображены Южная и Северная стороны Севастополя, Севастопольская, Корабельная и Килен-бухты, строения Лазаревского адмиралтейства, Корабельной слободки и левый фланг Малахова кургана.