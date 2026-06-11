Из горящей панорамы Севастополя спасли 10 фрагментов полотна

В ночь на 10 июня здание панорамы подверглось атаке украинского беспилотника. В результате удара загорелась крыша объекта культурного наследия и одного из главных символов города-героя. Пожару был присвоен четвертый ранг сложности, полностью ликвидировать возгорание удалось только 11 июня.