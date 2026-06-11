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Из горящей панорамы Севастополя спасли 10 фрагментов полотна

Ведомости

Сотрудникам музея удалось вынести из охваченного пожаром здания панорамы «Оборона Севастополя 1854–1855 гг.» 10 крупных фрагментов полотна. Об этом сообщил директор Музея обороны Севастополя Михаил Смородкин.

По его словам, сейчас специалисты продолжают работать внутри здания и оценивать последствия пожара.

«Вчера во время пожара мы вынесли 10 больших фрагментов полотна. Сейчас они располагаются в безопасном месте», – рассказал Смородкин (цитата по ТАСС).

Директор музея пояснил, что полотно рвалось хаотично и доставалось из огня и воды. По его словам, спасенные фрагменты планируется включить в новую экспозицию музея.

Главное об атаке БПЛА на музей-панораму «Оборона Севастополя»

Общество

В ночь на 10 июня здание панорамы подверглось атаке украинского беспилотника. В результате удара загорелась крыша объекта культурного наследия и одного из главных символов города-героя. Пожару был присвоен четвертый ранг сложности, полностью ликвидировать возгорание удалось только 11 июня.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сначала говорил о том, что шедевр художника Франца Рубо оказался практически полностью уничтожен. Позднее стало известно, что часть оригинальных фрагментов панорамы Рубо не пострадала, поскольку в момент атаки находилась в другом филиале музея.

После происшествия МИД призвал международные организации, включая ЮНЕСКО и специализированные структуры ООН, дать правовую оценку атаке ВСУ на музей.

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