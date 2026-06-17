С 1 сентября в России изменятся правила оказания платных медуслуг

20 мая сообщалось, что за последние пять лет число пользующихся телемедициной россиян выросло почти втрое – с 8% в 2020 г. до 22% в 2025 г. Об этом сообщал директор по работе с органами государственной власти ВЦИОМ Кирилл Родин. По его данным, доля пациентов, получавших консультации по телефону, выросла с 6 до 15%, а через интернет – с 2 до 10%. Исследование проводилось среди 1600 совершеннолетних жителей 80 регионов России.