С 1 сентября в России изменятся правила оказания платных медуслуг
С 1 сентября в России вступят в силу новые правила оказания платной медицинской помощи. Одним из ключевых изменений станет возможность дистанционного заключения договора на оказание медицинских услуг, сообщает ТАСС со ссылкой на имеющийся документ.
Заключить договор удаленно можно будет через сайт или мобильное приложение медицинской организации при наличии у нее соответствующих технических возможностей. Кроме того, медицинские учреждения, оказывающие платные услуги, будут обязаны соблюдать требования по передаче данных в Единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения.
Изменения коснутся и содержания договоров. Так, при получении анонимных медицинских услуг пациентам больше не потребуется указывать паспортные данные. Также в договоре необходимо будет фиксировать сроки оказания платных медицинских услуг. До этого требовалось указывать только условия и сроки ожидания их предоставления.
20 мая сообщалось, что за последние пять лет число пользующихся телемедициной россиян выросло почти втрое – с 8% в 2020 г. до 22% в 2025 г. Об этом сообщал директор по работе с органами государственной власти ВЦИОМ Кирилл Родин. По его данным, доля пациентов, получавших консультации по телефону, выросла с 6 до 15%, а через интернет – с 2 до 10%. Исследование проводилось среди 1600 совершеннолетних жителей 80 регионов России.