Число пользующихся телемедициной россиян за пять лет выросло почти втрое

Число пользующихся телемедициной россиян за пять лет выросло почти втроеРазвитие рынка таких медуслуг сдерживают финансовые и законодательные ограничения, считают эксперты
Доля получавших телемедицинские консультации россиян после пандемии COVID-19 увеличилась практически в три раза. В 2020 г. такими услугами воспользовались 8% населения, а в 2025 г. – 22%, сообщил директор по работе с органами государственной власти ВЦИОМа Кирилл Родин на организованном Национальной ассоциацией управленцев в сфере здравоохранения (НАУЗ) заседании в Аналитическом центре ВЦИОМ. Исследование охватило 1600 совершеннолетних респондентов из 80 регионов страны. Опрос проводился методом телефонного интервью в мае 2020 г., мае 2025 г. и феврале 2026 г.
Число пациентов, которые получали консультации по телефону, за пять лет выросло с 6 до 15%, а через интернет – с 2 до 10%, уточнил Родин. Исследование также продемонстрировало потенциал к росту рынка телемедицинских услуг. Согласно результатам опроса, в 2025 г. 64% знакомых с концепцией телемедицины россиян допустили возможность использования таких услуг в будущем в интернет-формате, столько же граждан заявили о готовности обратиться за медпомощью по телефону. 35 и 33% россиян соответственно пока не планируют получать медицинские услуги дистанционно, 3 и 1% – затруднились ответить.
В 2026 г. почти каждый второй (49%) опрошенный согласился бы на проведение плановой повторной консультации врача в онлайн-формате, если бы специалист рассказал о такой возможности после очного приема. 44% от такого предложения отказались бы, причем наименьшую готовность к переходу на дистанционный формат медпомощи продемонстрировали активные телезрители (60% из них) и граждане старше 60 лет (46%). Порядка 6% респондентов затруднились ответить на вопрос сотрудников ВЦИОМа, а 1% граждан заявили, что к врачам не обращаются вовсе.
Родин подчеркнул, что драйвером внедрения телемедицинских технологий в систему здравоохранения является именно врачебное сообщество. Действенным инструментом повышения осведомленности о дистанционной медицине и укрепления доверия к ней эксперт ВЦИОМа назвал также отзывы самих пациентов. «Для них бесценен опыт близлежащих контактных групп – их семьи, друзей, товарищей, рабочих коллективов», – объяснил Родин.
Ранее толчок к развитию телемедицины дала пандемия, онлайн-приемы были единственным источником получения помощи для многих людей, сказал «Ведомостям» медицинский директор компании «Сберздоровье» Владислав Мохамед Али. Этот формат помог снизить риск распространения вирусных инфекций за счет уменьшения числа посещений медицинских учреждений, уточнил он. Сейчас взаимодействие между телемедициной, очными приемами, лабораторными исследованиями и инструментальными обследованиями стало «бесшовным» – все данные пациента хранятся в единой медицинской карте, что экономит его время на приеме, добавил Мохамед Али.
24 млн
Одним из ключевых барьеров для развития телемедицины в России гендиректор ассоциации «Национальная база медицинских знаний» Борис Зингерман назвал законодательные ограничения: на первичном телемедицинском приеме нельзя назначить лечение – он должен носить сугубо информационный характер. Из-за этого за врачами требуется постоянный контроль, объяснил «Ведомостям» эксперт.
Еще одна проблема – финансовая. По словам Зингермана, россияне считают, что телемедицинские консультации должны быть дешевле очных, и на практике они действительно стоят чуть меньше, чем платный амбулаторный прием. Врачу же на проведение телемедицинской консультации приходится тратить больше усилий, отметил эксперт. Специалист находится в непривычной среде и не может воспользоваться стандартными инструментами.
Телемедицина разгружает физическую инфраструктуру первичного звена медпомощи – сокращает очереди, освобождает кабинеты, считает ведущий эксперт «Актион медицины» (входит в группу «Актион») Наталья Журавлева. Однако суммарную нагрузку на врача в минутах рабочего времени она, скорее всего, не уменьшает, а перераспределяет: экономия на перемещениях компенсируется ростом числа обращений, объяснила эксперт. Для реальной разгрузки врачей необходимо внедрить параллельные меры: ИИ-ассистентов для сортировки обращений, стандартизированные протоколы коротких повторных консультаций и «адекватное тарифицирование» дистанционных приемов в системе ОМС.
Журавлева уточнила, что сейчас в стране более распространен формат телемедицинских консультаций «врач – врач». При этом наибольший клинический, экономический и организационный эффект дает перевод в телемедицинский формат дистанционного мониторинга пациентов с хроническими неинфекционными заболеваниями, прежде всего с артериальной гипертонией и сахарным диабетом, и повторных плановых консультаций.