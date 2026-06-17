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Главная / Общество /

В Курской области при атаке дрона ВСУ на АЗС погиб человек

Ведомости

В результате удара украинского беспилотника по заправке в городе Обояни Курской области погиб один мирный житель. Еще два человека получили ранения, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.

По его словам, пострадавшими оказались 44-летний мужчина и 37-летняя женщина. У них диагностированы акубаротравмы и слепые осколочные ранения. Оба будут доставлены в Курскую областную больницу.

Еще один инцидент произошел на автодороге Белица – Коммунар в Беловском районе. Там беспилотник атаковал легковой автомобиль. В результате удара пострадал 56-летний водитель. У мужчины зафиксирована акубаротравма.

До этого Минобороны РФ сообщило, что в ночь на 17 июня силы ПВО перехватили и уничтожили 157 украинских беспилотников самолетного типа над российскими регионами и акваторией Черного моря.

16 июня Хинштейн сообщал о массированной атаке в Курской области. За сутки над регионом были сбиты 108 беспилотников, а также зафиксировано 100 артиллерийских обстрелов. Тогда погибших не было, но пострадали три человека.

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