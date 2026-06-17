Совфед одобрил запрет на депортацию служивших в ВС РФ иностранцев

Также в ходе заседания Совет Федерации одобрил закон о повышении государственных пошлин для иностранных граждан. После вступления документа в силу пошлина за прием в российское гражданство вырастет с 4200 до 50 000 руб., за выдачу вида на жительство – с 6000 до 30 000 руб., а за получение разрешения на временное проживание – с 1920 до 15 000 руб.