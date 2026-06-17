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Совфед одобрил запрет на депортацию служивших в ВС РФ иностранцев

Ведомости

Совет Федерации одобрил закон, запрещающий депортацию иностранцев, которые участвовали или продолжают участвовать в боевых действиях в составе Вооруженных сил России. Решение было принято на пленарном заседании верхней палаты парламента.

Документ распространяется на иностранцев и лиц без гражданства, проходивших военную службу по контракту в ВС РФ или других российских воинских формированиях. Кроме того, таким лицам нельзя будет отказывать в выдаче разрешения на временное проживание, вида на жительство и разрешения на работу. Также запрещается аннулировать уже выданные документы.

Также в ходе заседания Совет Федерации одобрил закон о повышении государственных пошлин для иностранных граждан. После вступления документа в силу пошлина за прием в российское гражданство вырастет с 4200 до 50 000 руб., за выдачу вида на жительство – с 6000 до 30 000 руб., а за получение разрешения на временное проживание – с 1920 до 15 000 руб.

10 июня президент РФ Владимир Путин также подписал закон об обязательном медосмотре мигрантов. Речь идет об обследовании на употребление наркотиков, наличие опасных инфекционных заболеваний и ВИЧ-инфекции.

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