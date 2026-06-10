Путин подписал закон об обязательном медосмотре мигрантов

Результаты осмотра будут оформляться в электронном виде и автоматически передаваться в МВД и Роспотребнадзор через государственные информационные системы. Аналогичный порядок будет действовать и при выявлении опасных заболеваний или фактов употребления наркотиков в ходе других медицинских обследований.