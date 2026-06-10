Путин подписал закон об обязательном медосмотре мигрантов
Президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий единый срок обязательного медицинского освидетельствования иностранных граждан – в течение 30 дней с момента въезда в страну. Документ опубликован на интернет-портале правовой информации.
Согласно документу, медосмотр обязаны проходить все трудовые мигранты, а также иностранцы, планирующие находиться в России более 90 дней. Обследование включает проверку на употребление наркотических веществ, наличие опасных инфекционных заболеваний и ВИЧ-инфекции.
Расходы на прохождение медосвидетельствования будут нести сами иностранные граждане либо их работодатели. Проводить обследование смогут только уполномоченные медицинские организации, определенные властями регионов.
Результаты осмотра будут оформляться в электронном виде и автоматически передаваться в МВД и Роспотребнадзор через государственные информационные системы. Аналогичный порядок будет действовать и при выявлении опасных заболеваний или фактов употребления наркотиков в ходе других медицинских обследований.
Закон также предусматривает обязательное ежегодное повторное медосвидетельствование иностранных граждан. Документ вступит в силу с 1 сентября 2026 г.
3 июня Совет Федерации одобрил законопроект. За отказ или уклонение от процедуры предусмотрен штраф от 25 000 до 50 000 руб. Иностранным гражданам также может грозить административное выдворение. Медосвидетельствование будет проводиться за счет средств мигрантов либо с помощью средств работодателей и заказчиков работ.
Документ был внесен на рассмотрение Госдумой председателем нижней палаты Вячеславом Володиным, вице-спикером Госдумы Ириной Яровой, а также лидерами парламентских фракций и депутатами. Госдума приняла документ 27 мая.