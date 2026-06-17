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Космонавт и депутат Госдумы Александр Самокутяев умер на 57-м году жизни

Ведомости

Летчик-космонавт и депутат Государственной думы Александр Самокутяев скончался в возрасте 56 лет. Об этом сообщили в правительстве Пензенской области.

Соболезнования семье и близким выразили губернатор региона Олег Мельниченко и председатель заксобрания области Вадим Супиков.

Самокутяев родился 13 марта в 1970 г. в Пензе. Окончил Черниговское высшее военное авиационное училище летчиков (1992 г.), Военно-воздушную академию им. Ю.А. Гагарина (2000 г.) и Российскую академию народного хозяйства и госслужбы (2019 г.). С 1992 по 1998 г. служил в ВВС РФ, затем работал в Центре подготовки космонавтов, а с 2003 г. был в отряде космонавтов, где служил космонавтом-испытателем и занимал командные должности. Совершил два космических полета – в 2011 и 2014 г., включая выход в открытый космос.

В 2020–2021 гг. был депутатом Госдумы VII созыва, с 2021 г. – депутат VIII созыва, представлял Пензенскую область и работал в комитетах, связанных с обороной и транспортом. В 2012 г. получил звание Героя Российской Федерации, почетного гражданина Пензы и города Гагарин.

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