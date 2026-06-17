Космонавт и депутат Госдумы Александр Самокутяев умер на 57-м году жизни

Самокутяев родился 13 марта в 1970 г. в Пензе. Окончил Черниговское высшее военное авиационное училище летчиков (1992 г.), Военно-воздушную академию им. Ю.А. Гагарина (2000 г.) и Российскую академию народного хозяйства и госслужбы (2019 г.). С 1992 по 1998 г. служил в ВВС РФ, затем работал в Центре подготовки космонавтов, а с 2003 г. был в отряде космонавтов, где служил космонавтом-испытателем и занимал командные должности. Совершил два космических полета – в 2011 и 2014 г., включая выход в открытый космос.